Hermana de uno de los jóvenes asesinados en El Carrizal: Él era bien aparte, un cipote de casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carla Chirinos, hermana de Axel Omaly Guzmán Cruz, uno de los jóvenes encontrados sin vida en el túnel de la colonia El Carrizal contó que era barbero.



La mujer dijo que el joven, de 22 años, vivía con dos de sus hermanos y que lastimosamente era la primera vez que la familia se veía en esa dolorosa situación.



"Él era bien aparte, un cipote de casa, trabajaba; estudió barbería y ese era el oficio que él manejaba y como en esta vida uno no se da cuenta del cómo, el por qué o cuándo", lamentó sobre el crimen.



Asimismo, dijo que no conocía los detalles sobre la muerte de su hermano y tres amigos."Nosotros no tenemos una respuesta, allá que se encargue Dios".



La mujer mencionó que "es fácil verlo en las noticias y ver cuántas cosas pasas, pero que le toque a uno y verlo desde el otro punto de vista es bien duro, duele, cala y no hay una palabra de consuelo".



Los cuerpos de Axel, Katherin Julissa Murillo Salgado (24), su hermano Darwin Gonzalo David Cruz (21) y Brayan David Cruz (21) fueron encontrados el domingo en la madrugada con signos de tortura.



Según las autoridades, los jóvenes se conducían al cine cuando fueron asesinados.



El supuesto rapidito que los homicidas utilizaron para realizar la masacre se encuentra decomisado, mientras que las pruebas de luminol dieron positivas.