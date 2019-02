¿Quién es Fabián Coito, el entrenador uruguayo que dirigirá a la Selección de fútbol de Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que se confirmara que Fabián Coito se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, repasamos los equipos que ha dirigido en toda su carrera.



Nacido en Montevideo en 1967, inició su carrera como jugador en 1982 con el Wanderes, y tras jugar 22 años en varios equipos, en 2004 debutó como DT con el Central Español, luego llegó al Peñarol juveniles y básicamente su vida ha estado ligada a las selecciones menores de su país.



Fabián Coito dejó la Asociación Uruguaya de Fútbol al finalizar el Sudamericano Sub-20, que inició el 17 de enero y terminó el 10 de febrero.



Un total 251 partidos ha dirigido Coito con todas las selecciones menores de Uruguay, donde ha tenido un récord de 127 triunfos, 53 empates y derrotas.



Son 12 años de experiencia en selecciones menores de Uruguay donde logró ser Subcampeón del Mundial Sub-17 en México, y octavo puesto en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos en 2013.



Otros datos

Fabián Coito Machado se retiró como jugador en 1998 y debutó como entrenador en el 2004 en Central Español de Uruguay.



Coito tiene una gran experiencia en selecciones menores, comenzando con la Sub 15. Tomó la Sub 17 que disputó el Sudamericano en el 2011 y fue subcampeón del Mundial Sub 17 en México.



Desde el 2014 a la actualidad se une al cuerpo técnico de la Sub 20 siendo campeón en el 2017 del Sudamericano clasificando al Mundial en Corea del Sur.



COMO DT DE URUGUAY:

Campeón Sudamericano Sub 20

Semifinalista Mundial Sub 20

Campeón Panamericano

Subcampeon Mundial Sub 17

Subcampeón Sudamericano Sub 15.