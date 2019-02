Fabián Coito se desliga de Uruguay y es el nuevo técnico de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito se convirtió en el nuevo timonel de la Selección Nacional de Honduras. Este martes 14 de febrero el uruguayo dejó de ser el técnico de la selección sub 20 de Uruguay, tras sostener una reunión con el maestro Washington Tabárez.

Durante más de un año la Selección de Honduras estuvo esperando por un DT que preparara al equipo para un nuevo proceso eliminatorio y finalmente el uruguayo Fabián Coito será el encargado de ilusionar a millones de hondureños que viven con intensidad los partidos de la H.



En primera instancia, diversos medios uruguayos y periodistas deportivos, entre ellos carasycaretas y Jorge Ramos, confirmaron que Coito tenía todo bastante adelantado desde hace vario tiempo, sin embargo, no quería cerrar las negociaciones hasta terminar su compromiso con la selección uruguaya en el Sudamericano de Chile.

Minutos después la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) confirmó la llegada del estratega, sin embargo, aún falta que se defina cuándo será presentado oficialmente.

¿Quién es?

Fabián Coito Machado nació el 17 de marzo de 1967 en Montevideo (51 años). Se retiró como jugador en 1998 y debutó como entrenador en el 2004 en Central Español de Uruguay.



Coito tiene una gran experiencia en selecciones menores, comenzando con la Sub 15. Tomó la Sub 17 que disputó el Sudamericano en el 2011 y fue subcampeón del Mundial Sub 17 en México.

Desde el 2014 a la actualidad se une al cuerpo técnico de la Sub 20 siendo campeón en el 2017 del Sudamericano clasificando al Mundial en Corea del Sur.



Logros como DT de Uruguay:

Campeón Sudamericano Sub 20

Semifinalista Mundial Sub 20

Campeón Panamericano

Subcampeon Mundial Sub 17

Subcampeón Sudamericano Sub 15