Óscar Álvarez previo a audiencia por caso Arca Abierta: "Uno cuando nada debe, nada teme"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Minutos antes de comparecer ante la justicia hondureña en la audiencia de declaración de imputado, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el requerimiento fiscal del caso Arca Abierta, el exdiputado nacionalista Óscar Álvarez manifestó que "no teme nada, porque nada debe".



Sobre el señalamiento fiscal que indica que solicitó la cantidad de 800 mil lempiras a la Presidencia de Honduras mediante el programa de Asistencia Social del gobierno para financiar un proyecto de Limpieza de Solares y Calles, dijo que "Hay licitaciones, está todo de conformidad. Yo ya me retiré de la política hace un año. Me vine de Estados Unidos para presentarme al llamamiento de las autoridades. Confío en Dios y en la justicia de que vamos a salir bien librados de esto. Uno cuando nada debe, nada teme".



Además, agregó que "Yo no manejé recursos, yo los solicité. Las obras están ahí, los abogados están haciendo una labor extraordinaria. Después de este caso espero que todo vuelva a la normalidad en nuestras vidas".

Antecedentes

La solicitud de los fondos se hizo en septiembre de 2015. El requerimiento fiscal también indica que Óscar Álvarez usó a varios vigilantes de una empresa de seguridad privada para cambiar los cheques que la Asociación Planeta Verde le otorgaba.



De igual manera, este lunes 14 de enero comparecieron las otras 20 personas señaladas de malversar 21 millones de lempiras.



