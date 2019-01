Robert Lima: "Me hago responsable de la derrota porque regalamos el primer tiempo"

JUTICALPA, OLANCHO.- El estratega del Juticalpa FC Robert de Lima fue muy crítico a la hora de sacar las valoraciones del encuentro donde su equipo cayó 1-2 ante Real España en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas por la primera jornada del torneo de Clausura de la Liga Nacional.



"Hemos perdido porque el equipo regaló un primer tiempo, jugamos casi 50 a 60 minutos con un jugador menos ante un rival que tiene buen manejo de pelota, el segundo tiempo al tener más futbolistas de calidad como Bayron y Ocampo se pudo ver opciones ofensivas más a pesar de estar con 10", dijo Robert de Lima.



El timonel uruguayo Robert de Lima no se escondió y sobre la derrota aseguró: "Me hago responsable de la derrota de hoy porque regalamos el primer tiempo, lo positivo del equipo es lo que se hizo en el segundo tiempo y lo malo es que estuvimos muy presionados con el balón. Por allí el árbitro estuvo apresurado con las tarjetas en especial con la primera que le muestra a Rodolfo Espinal".



El Juticalpa FC no pudo contar con los futbolistas Javier Estupiñán, José Escalante y el uruguayo Emiliano Techera todos por no tener el pase internacional. Además del técnico Robert de Lima por falta de documentación.



"Fueron muchos jugadores que estuvimos fuera ante Real España, pero no es excusa acá tenemosque seguir trabajando para estar listos en el encuentro ante la UPNFM y poder conseguir un buen resultado de visitante", expresó Lima.