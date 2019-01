Esto dejó la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El inicio de un nuevo torneo de Clausura en Honduras, dejó algunas sorpresas y decepciones tras disputarse la primera jornada.



El duelo del pasado sábado entre Marathón y los Lobos de la UNPNFM, ratificó el buen momento que ha venido atravesando el colombiano Justin Arboleda, quien anotó un doblete en el Yankel Rosethal de San Pedro Sula. Este triunfo lo ubica en la segunda posición del torneo.



Juticalpa, fue uno de los equipos que más se armó para este nuevo campeonato y quizás el que más decepcionó en este arranque. Robert Lima, entrenador de los canecheros, asumió toda la responsabilidad de la derrota en casa ante el Real España, quien de la mano de Carlos Restrepo, parece que van muy en serio por el título.



En La Ceiba, el Olimpia jugó un partido muy táctico y de poco fútbol. Muy cumplidor por el resultado, Alejandro Reyes fue el encargado de darle los tres puntos a los albos con un remate de esos extraños que le ayudó para celebrar el único y agónico gol ante el Vida.



- Va en serio por el Bicampeonato-

Mientras tanto en Tegucigalpa, el Motagua demostró que viene muy optimista para el nuevo campeonato. La Copa 16 fue estrenada con la paliza de 4-0 al Honduras Progreso en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



En Puerto Cortés, el Platense ofreció un buen espectáculo al vencer el débil Real de Minas quien se mira como el primer candidato para el descenso en Honduras. Aldo Fajardo y Kevin Arriaga nos regalaron quizás los mejores goles de la jornada.



Así quedó la tabla posiciones













Próxima Jornada 2

Sábado

Lobos vs Juticalpa | 6:00 PM Tegucigalpa

Real España vs Vida | 7:00 PM San Pedro Sula

Domingo

Real de Minas vs Motagua | 3:00 PM Danlí

Platense vs Marathón | 4:00 PM Puerto Cortés

Olimpia vs Honduras Progreso | 4:00 PM Estadio Nacional