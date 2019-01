Hermanos eran dos de los cuatro jóvenes que murieron en masacre de la colonia El Carrizal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hermanos eran dos de los cuatro jóvenes que fueron hallados sin vida la madrugada del 13 de enero en el túnel de un puente de la colonia El Carrizal de la capital. El hecho violento es la quinta masacre en los primeros 13 días de 2019.



Los familiares de las víctimas llegaron hasta la madrugada del lunes 14 de enero a reconocer a sus parientes.



Los hermanos fueron identificados como Katherine Julissa Murillo Salgado (24) y Darwin Gónzalo Murillo Salgado (20). Ambos eran residentes de la colonia Monte de los Olivos, localizada en la carretera que conduce al departamento de Olancho.



Además, otro de los jóvenes fue identificado como Brayan David Cruz (21). Hasta las 6:30 de la mañana el cuarto fallecido no había sido reconocido por sus familiares.



A la morgue capitalina llegaron al menos 10 familiares de las víctimas y relataron que los ahora occisos habían pedido permiso para ir al cine, sin embargo, horas más tarde no volvieron a saber de su paradero.



El crimen

Los cadáveres de los cuatro jóvenes fueron hallados a eso de las 2:30 de la mañana del 13 de enero después de una llamada de alerta que recibió el Sistema de Emergencia 911.



Las víctimas estaban tiradas en la calle con señales de haber sido torturados, además estaban atados de pies y manos con torniquetes. Todos ellos fallecieron a causa de asfixia por estrangulamiento.



Uno de los cuerpos estaba dentro de un saco y otro dentro de una caja. Los otros dos cadáveres no fueron cubiertos por los malhechores.

En este microbús se presume que llevaron los cuerpos para lanzarlos. Foto Jimmy Argueta| EL HERALDO







Implicado un bus rapidito

En la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) permanece un bus ejecutivo, con placas PDZ-1118, unidad de transporte que será sometida a investigación mediante pruebas de luminol por suponer que desde el automotor se lanzaron los cuatro cadáveres en el túnel de la colonia El Carrizal.