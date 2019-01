"Choque cultural" trae problemas a Meghan Markle con la realeza

LONDRES, INGLATERRA.- Los rumores sobre peleas y una mala actitud de parte de la duquesa de Sussex Meghan Markle han surgido en las últimas semanas luego que se conociera que dos de sus asistentes renunciaran a sus cargos.



Expertos en realeza informaron que los problemas que tiene la exactriz se deben al "choque cultural", lo que estaría provocando las confrontaciones con su concuña Kate Middleton y algunos empleados. La seriedad de los ingleses no soporta el libertinaje estadounidense.



Según los analistas, Meghan es una mujer muy franca acerca de su visión de la vida y no busca guardar las apariencias.



Por esta razón, los asesores del palacio de Buckingham consideran que la Familia Real no está acostumbrada hacer las cosas con su "mentalidad estadounidense".



Otra fuente cercana a la familia expresó: "El trabajo más difícil en la familia real es trabajar con las ambiciones de Meghan y hacerlas realidad".



Esta misma personas aseguró que Meghan se sentiría frustrada si le dijeran que no puede hacer algo.