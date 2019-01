Donald Trump niega haber ocultado sus conversaciones con Vladimir Putin  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump desmintió una información del diario The Washington Post según la cual se negó a dar detalles sobre sus conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a altos funcionarios de la administración estadounidense.



En una entrevista telefónica para el canal Fox News el sábado por la noche, Trump calificó de "ridícula" la noticia publicada por el Post, que asegura que hizo todo lo posible por ocultar el contenido de sus conversaciones con Putin, llegando incluso a quitarle los apuntes a su intérprete y a exigir que nadie comentara lo dicho durante un encuentro con el presidente ruso.



El mandatario estadounidense aseguró que había mantenido "una excelente conversación" con Putin en Helsinki en julio de 2018.



"Tuve una conversación como la de cualquier presidente. Uno se sienta con el presidente de muchos países... Hablamos de Israel, de proteger a Israel y de muchas otras cosas... No estoy ocultando nada, no podría importarme menos. En serio, es ridículo", dijo a la periodista de Fox News que lo entrevistó.



"Cualquiera podría haber escuchado ese encuentro, ese encuentro está disponible para quien lo quiera", añadió.



Según el Post, no hay ningún registro detallado de las conversaciones que Trump mantuvo con Putin en cinco lugares distintos en los dos últimos años.

El diario cita sin nombrarlos a exfuncionarios y miembros actuales de la administración como fuentes.



El presidente estadounidense recordó también a Fox News que no se ha demostrado ninguna "colusión" entre su campaña de 2016 y Rusia, y acusó el Post de ser "un lobby para Amazon", ya que ambas empresas son propiedad del multimillonario Jeff Bezos.



Trump aprovechó también la entrevista para comentar una información del diario The New York Times, que aseguró el viernes que el FBI había abierto una investigación en 2017 para saber si el presidente estaba trabajando en nombre de Rusia.



La investigación, que tenía un componente de contrainteligencia y otro penal, se inició después de que el presidente despidiera al director del FBI James Comey en mayo de 2017, dijo el periódico neoyorquino, citando a fuentes anónimas.



La investigación del FBI pronto se integró en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la elección de 2016 .



Cuando la periodista de Fox News le preguntó si había trabajado para Rusia, Trump contestó: "Creo que es la cosa más insultante que jamás me han preguntado", sin responder directamente a la pregunta.



