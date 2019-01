Yani tras la muerte de su padre Jaime Rosenthal: "Hoy más que nunca Dios me pone a prueba"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la cárcel de Miami donde permanece recluido, Yani Rosenthal, escribió una carta donde expresó su tristeza tras la muerte de su padre Jaime Rosenthal en la ciudad de San Pedro Sula.



Su esposa fue la encargada de leer el escrito después de haberse realizado una oración en el templo judío de la ciudad industrial.



Este fue el mensaje:

No puedo si quiera expresar la tristeza que me invadió al enterarme de la muerte de mi padre, un hombre ejemplar, patriota y emprendedor que dedicó su vida a soñar y trabajar por una Honduras más próspera.



No hay sacrificio que un hijo no haga por sus padres, pero hoy más que nunca Dios me pone a prueba al no poder acompañar a mi madre, mi amada esposa, mi tío, mis hermanos, mis hijas y mis sobrinos de amor que como familia y en lo personal hemos recibido, han resultado invaluables para sobrellevar estos momentos.



Mi padre está en paz, que el amor que supo dar se expanda por toda Honduras y que su luz sea una antorcha perenne para las naciones.



Yani Rosenthal fue sentenciado a tres años de prisión, los que comenzarán a correr en el mes de febrero de 2018.