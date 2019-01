SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- ¡La espera terminó! Los seguidores del fútbol hondureño podrán disfrutar de la actividad deportiva a partir de las 3:00 de la tarde del sábado 12 de enero, hora y día en que Marathón vs UPNFM abren el telón del Torneo Clausura 2019.



El juego entre verdolagas y universitarios se disputará en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.



Con los nuevos fichajes, todos los clubes de la Liga Nacional se reportan listos para pelear por el primer lugar y evitar el descenso.



Una vez que la acción inicia, nada se detiene. La jornada seguirá el domingo 13 de enero. El campeón Motagua se medirá ante el Honduras Progreso en el estadio Nacional de Tegucigalpa.



Los otros duelos

Vida vs Olimpia (Domingo 13 de enero a las 3:30 PM)

Platense vs Real de Minas (Domingo 13 de enero a las 4:00 PM)





El equipo #VERDOLAGA entrenó el día de hoy en el estadio Yankel Rosenthal con miras al partido el sábado ante la UPN ⚽? TE ESPERAMOS ??



¡vídeo e imágenes! ??? pic.twitter.com/ceAwsLavHw — CD Marathón (@CDMarathon) 10 de enero de 2019