Yanuario Paz: “A veces veo más tenis que fútbol”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Con 13 años de edad desafió las cámaras de televisión, su amplio conocimiento del deporte lo impulsó a concursar en el programa “X-0 Da Dinero”, donde tuvo un paso fugaz. Sin embargo, el cipote de la Miramontes se enamoró de ese mundo de las comunicaciones y el deporte.

¿Fuiste un niño terrible o bien portado?

Como la mayoría, soy capitalino, me llevé mucho jugando en la calle. Crecí en la Miramontes. El amor de mis padres me marcó al igual que a mis dos hermanos. Disfruté una buena niñez.

¿Dónde estudiaste?

Empecé en el San Miguel, terminé la primaria en Vida Abundante, luego pasé a la Modelo. Hice un año en el Liceo Mixto.

¿Tuviste muchas novias de jovencito?

Sí, tuve mis novias y ahí se van dando las cosas. No era tan bailarín, pero sí me gustaban las fiestas.

¿Cómo fue tu experiencia en X-0?

Fui en ese tiempo el competidor más joven que participó. Tenía 13 años, me gané 50 lempiras.

¿Algún sueño frustrado de joven?

Ser futbolista profesional, lo intenté, pero no se dio. Hice las categorías menores del Federal y hasta jugué unos partidos en segunda división con ellos. En 1996 me probé en la Universidad, pero me dolía mucho el tobillo y no seguí. Me hubiese gustado, pero no me siento frustrado.

¿Te gusta leer o preferís el PlayStation?

Sí, leo de todo un poco, hace poco leía un libro de Peñalba. Tengo unos libros de fútbol que estoy por leer.

¿En el Play jugás solo?

Jugamos un campeonato anual con Rodrigo Soto y Raxa Leitzelar. El que gane más partidos es el campeón. Raxa lleva más títulos, pero yo soy el actual campeón.

¿Estudiabas periodismo?

Yo estaba en Derecho, pero luego me metí al mundo de las comunicaciones.

¿Tu etapa como gerente cómo fue?

En el Victoria era un director deportivo. No administraba, solo me encargaba de lo deportivo. Don César Nastas me pidió ayuda. Yo traje el Cuerpo Técnico y a los jugadores. El primer torneo estuvimos 17 jornadas invictos. Fue algo muy lindo.

¿A quiénes fichaste para la Jaiba Brava?

Técnicos como Javier Padilla y Ricardo el Tato Ortiz y jugadores como Juan Pablo Montes, Júnior Izaguirre, Diego Vazquez, Nínrod Medina, Abidán Solís, Mauricio Weber, Walter Gigena, Pedro Fernández, Mario Gómez y Ariel Bustamante.

¿Cómo te convertiste en comentarista deportivo?

Eso se da en 1996-97, Abel Ilías me invitó al programa de Willy Bermúdez (QEPD). En 1999 me llevaron a “Vistazo Deportivo”, Kilvett Bertrand me dio la oportunidad de que grabara unos audios, le gustó mi trabajo y me contrataron en Televicentro.

¿Vos iniciaste como narrador?

No, empecé haciendo trabajo de campo. Narrar no es fácil, es algo que podés querer hacer, pero no a todas las personas se les da. Tuve la fortuna de hacerlo bien y es una gran bendición para mí.

¿Cuál fue el primer partido que narraste?

Fue uno en un Mundial femenino, no recuerdo los rivales.

¿Cuántos juegos has narrado?

Más de 1,500, entre mundiales, sub 17, sub 20, femeninos, adultos, Champions, Eurocopas, Concacaf League, Copa América, eliminatoria mundialista, Copa del Rey, Liga Nacional, Serie A.

¿Qué partido te hubiese gustado narrar?

Un River-Boca hubiese sido lindo. Es un juego que te permite transmitir muchas emociones.

¿Cómo nació la amistad con Diego Vazquez?

Cuando Diego vino al país yo empezaba a trabajar en los medios. Se dio la buena amistad con Arístides Soto. Hemos tenido una gran amistad.

¿Diego se enoja cuando criticás a Motagua?

Claro, algunas cosas no las comparte, pero él sabe que es mi trabajo. Muchas veces la gente dice que lo defiendo porque soy amigo suyo y no es así. Tenemos diferencias, yo no comparto cosas de él y él tampoco comparte algunas opiniones mías.

¿Sos Motagua?

Sí, siempre fui al estadio desde niño. No fui mascota, pero sí seguidor. Mi hijo es motagüense. Me agrada que al club le vaya bien.

¿Tenés detractores en esto del fútbol?

Seguro, pero es parte de la vida. Yo convivo con eso. Es imposible caerle bien a todo el mundo.

¿Hay algo de lo que te arrepentís en tu carrera?

No, si hay algo que no se dio es porque Dios así lo quiso. No me arrepiento de nada, he pasado bonitos momentos en mi carrera y en el deporte.

¿Qué te hace feliz?

Mi familia, poder estar con mis padres y con mis hijos es algo que me hace feliz.

¿De dónde surgió tu interés en el tenis?

Es raro, pero a veces veo más tenis que fútbol. Siempre me gustó y ahora juego más tenis que otros deportes.

¿Sos bueno?

Soy un jugador regular, juego en la categoría B, pero gano mis partidos.

¿Fan de Federer?

Sí, siempre voy a verlo en el Miami Open. Ver a Roger no tiene precio.

¿Conociste al suizo?

Tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de prensa de Federer. No solo lo vimos jugar, sino que estuvimos cerca de él.

¿Fuiste a ver a River en la final de la Libertadores?

Sí, fue increíble. Me tocó estar en el lugar donde atacaron el bus de Boca Juniors. Fue una experiencia de miedo, balas de gola, tiraron gas. Yo le recomiendo a la gente que vaya a ver un River-Boca para que conozca el sentimiento de los hinchas argentinos.

¿Estás feliz por el título?

Me encantó que River ganara porque los de Boca se burlaron mucho por el tema del descenso. Ahora River está un pie arriba de Boca.

¿Preferís el clásico argentino que el español?

Totalmente, es verdad que el nivel del fútbol español es superior, pero la pasión que se vive en las gradas en un Boca-River es incomparable.