Demandan a EE UU por no revelar datos migratorios bajo la Ley de Libertad de Información

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS. -La organización que vela por los derechos humanos, Human Rights Watch, presentó este viernes una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por no haber respondido adecuadamente a una solicitud bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener datos detallados sobre la aplicación de la ley de inmigración.



De acuerdo con el documento dado a conocer por la organización, en octubre de 2017, Human Rights Watch solicitó información específica sobre aspectos de las prácticas de cumplimiento de la ley migratoria de ICE desde 2012, como los arrestos de inmigrantes indocumentados, su detención, los criterios seguidos para la disposición de los casos y las decisiones finales de extradición o libertad.



Asimismo, solicitó antecedentes penales detallados, relaciones familiares y datos demográficos de los indocumentados que fueron detenidos durante ese período.



Esta información es crucial para comprender el impacto de las políticas de control migratorio llevadas a cabo por el gobierno del presidente Donald Trump en todo el sistema.



"ICE rechazó la solicitud de primeras, sin facilitar ninguno de los datos solicitados ni dar ninguna razón de por qué no se facilitaban", explica el escrito.



“La información es necesaria para proporcionar un mínimo nivel de transparencia en las prácticas de ICE, y no hay ninguna razón legal o práctica para que ICE retenga estos datos”, dijo Brian Root, analista cuantitativo de Human Rights Watch. “Muchos de los expedientes solicitados son idénticos a otros que Human Rights Watch ha recibido previamente de ICE en respuesta a solicitudes FOIA anteriores, lo que hace que la negativa de ICE sea aún más desconcertante”.



La información individualizada y desagregada que Human Rights Watch ha solicitado proporciona los detalles necesarios para comprender cómo ICE cumple su mandato de deportar a las personas que han violado las leyes de inmigración de EE.UU. e identificar posibles abusos de derechos humanos en el proceso. Human Rights Watch ha utilizado los datos que ICE ha facilitado en respuesta a solicitudes anteriores similares para informar sobre temas como:



La práctica de deportar a inmigrantes indocumentados por delitos menores, no violentos. El traslado de detenidos a través de una extensa red de centros de detención de inmigrantes, lo que socava su capacidad para obtener una audiencia imparcial y cuestionar su deportación. El número de familias destrozadas a medida que los padres son deportados y separados de sus hijos con ciudadanía estadounidense.



Continuando con las solicitudes, en abril y septiembre de 2018, Human Rights Watch presentó varias cartas exigiendo una respuesta sustantiva de ICE, pero no recibió respuesta. ICE cambió el estado de la solicitud FOIA en sus registros en línea a “Caso cerrado” el 13 de septiembre de 2018, sin proporcionar a Human Rights Watch ninguna notificación o justificación.



"La persistente negativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional de proporcionar datos que sabemos que tienen es tristemente consistente con su falta de transparencia en numerosos frentes”, señaló Root. “Esta institución no debería tardar en revelar estos datos al público, y no debería ser necesaria una demanda para forzar la divulgación”.