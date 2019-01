Pedro Atala sobre regreso de Rubilio Castillo: "No fue lo pactado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Motagua, Pedro Atala, manifestó las verdaderas razones sobre el retorno de Rubilio Castillo.



Tras anunciarse que el delantero hondureño jugaría para el Nantong Zhiyun de la segunda división de China, este viernes se conoció que el catracho rechazó la propuesta ya que no era lo pactado.



"No fue lo pactado, después de 24 horas de vuelo y 6 horas en vehículo, Rubilio se presentó para realizar su primer entrenamiento y posteriormente iba realizar una pretemporada de prueba", situación que no le gustó al hondureño pues él supuestamente iba ser contratado.



En 2018, Rubilio Castillo iba ser fichado por el PAS Ginannia de Grecia, pero no se quedó ya que no logró pasar los exámenes médicos. Sin embargo, en esta ocasión el retorno de Rubilio no fue estas razones.



Según Pedro Atala, presidente de los azules, Rubilio Castillo arribará a Tegucigalpa hasta el miércoles 16 de enero.