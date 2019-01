Calculadora Deportiva: "Llegué a primera división como delantero, pero no me daban permiso en los trabajos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si el 2018 estuvo buenísimo y entretenido, este año seguimos con los valientes invitados que aceptan el reto de la Calculadora Deportiva. Carlos Ferrari, periodista de Todo Deportes, aceptó poner a prueba sus conocimientos con nosotros.



Más conocido como Charly, inició en los medios deportivos hace más de 20 años, donde el fútbol fue el principal culpable que el periodista deportivo ingresara a este mundo apasionante de los deportes.



"Arranqué en Radio América con Luis Edgardo Vallejo, que por cierto él fue que me apodó Charly, después me contraron en Televicentro y trabajé con Paolo Agnesi, Salvador Nasralla, Kilvert Bertrand, Marlon Mejía", nos contó entre buenos recuerdos en su mirada.



Carlos Ferrari, además de incursionar en los medios deportivos en Honduras, también fue futbolista, sí, así es, llegó a la primera división de la Liga Nacional donde fue parte la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizando pretemporada en 1985 siendo compañero de Javier Padilla, Victor Flores, Javier Flores, Craniotis y Rudis Sambulá.



Pero no todo fue felicidad en el fútbol, tuvo que decidir entre su trabajo y el fútbol. "Solo me daban 200 lempiras y no ajustaba para llevar la comida a la casa y por eso es que nos inclinamos a meternos en estos de los medios deportivos".





















- Famoso en la Escuela de Periodismo-

Jugando como delantero en la Escuela de Periodismo (Escuela Ciencias de la Comunicación), contó que se metió "prácticamente de metido" y fue donde Jorge Zelaya lo observó y lo llevó a Radio América.



Siendo periodista deportivo fue llamado por su amigo Roy Posas (padre) para jugar los últimos siete partidos con Súper Estrella, pero en Televicentro no le dieron permiso, según contó entre risas y pesar.



Así que con todo este rico historial en el mundo del fútbol, los invitamos a que no se pierdan nuestro segmento semanal, Calculadora Deportiva.