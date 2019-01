En manos del Congreso Nacional que haya nueva gestión en el IHSS

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Del Congreso Nacional (CN) depende que con una nueva ley se elija un gobierno corporativo que tome las riendas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Eso es lo que demandan diferentes sectores de la sociedad que coinciden en que la labor de la Comisión Interventora del Seguro Social ya debe finalizar. El proyecto de la nueva Ley del IHSS fue introducido al hemiciclo legislativo a finales de 2016 y actualmente está engavetada, ya que solo pasó el primer debate.

Una fuente ligada al Poder Legislativo confirmó el jueves a EL HERALDO que en los primeros meses de la segunda legislatura se retomaría el debate y aprobación de esta normativa, es decir, entre febrero y abril de 2019.

En el anteproyecto está contemplado que una vez aprobada la ley se elegirán a tres directores especialistas al mando de la institución.

Las autoridades se elegirán mediante un concurso público donde calificarán los más preparados para dirigir la institución. Asimismo, la ley busca la universalización de los servicios médicos del Seguro Social.

Intervención

La labor de la entidad interventora está por finalizar, luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara que están listos para nombrar a las nuevas autoridades.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó la renuncia de los interventores porque no han dado los resultados esperados y no han sido transparentes porque no rinden informes de su gestión.

Ayer, el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, expresó que es necesario que se apruebe la nueva Ley del IHSS que fue consensuada en el Consejo Económico Social (CES) en 2015 y entregada al CN en noviembre de 2016.

“Le pedimos al abogado Ebal Díaz, que es el ministro de la Presidencia, que vuelva a introducir en el seno del Congreso Nacional el mismo proyecto de ley ya consensuado para que nosotros podamos contar con la nueva Ley del Seguro Social”, expresó Sikaffy.

Añadió que el anteproyecto contempla blindaje para el buen uso de los recursos que aportan los derechohabientes y las empresas.

A su vez dijo que le solicitan al abogado Ebal Díaz que en la brevedad posible introduzcan nuevamente el anteproyecto. En los próximos días se reunirán con los sectores que conforman el CES para entregar de nuevo el proyecto de ley para que sea introducido al CN.

Durante el tiempo que se demoren los diputados en debatir y aprobar la legislación, los interventores seguirán en su cargo.

“Queremos volver a un gobierno corporativo, ya la Comisión Interventora hizo su trabajo y es momento para que volvamos a un gobierno tripartito como ha sido en el IHSS”, comentó el presidente de los empresarios.

A su vez, dijo que el Cohep no está en desacuerdo con el aumento del cinco por ciento en el techo de cotización con base en el salario mínimo.

El ajuste gradual se realiza todos los años porque está contemplado en la Ley Marco de Protección Social.

“Nunca hemos dudado ni puesto en duda la honorabilidad de los tres integrantes de la Comisión Interventora del Seguro Social, lo que se reclamó ayer es que no han presentado informes financieros de la situación del IHSS”, señaló Sikaffy.

Insatisfacción

Los pacientes se quejan a diario que la situación en la institución no ha mejorado con el proceso de intervención.

Entre los principales problemas que enfrentan los derechohabientes están las citas médicas prolongadas, escasez de medicamentos, infraestructura insuficiente para albergar a los pacientes, entre otras. Tal es el caso de Mario Rivero, quien cuestionó que las condiciones de atención no han mejorado.

“Después de la crisis del desfalco, los que vinieron hicieron una investigación y ya llevan cinco años y las condiciones del servicio médico cada día van empeorando”, lamentó el paciente renal.

Agregó que dan un mala atención en el Servicio de Hemodiálisis.

“Lo correcto es que desaparezca la Comisión Interventora y que la administración pase de acuerdo a la ley”, dijo el señor de 63 años.

Para Roberto Sánchez, la situación ha mejorado hasta cierto punto en cuanto a la entrega de medicamentos especiales.

La hija del afiliado requiere un medicamento neurológico denominado Avonex y en los últimos años se los han entregado y en una farmacia privada cuestan 25,000 lempiras. No obstante, cuestionó que se deben hacer grandes filas y desde el año pasado no ha podido tramitar una cita con un neurólogo para que vea a su pequeña.

“La Interventora se quedó corta en su accionar, pudieron haber hecho las cosas mejor”, afirmó. Otros pacientes consultados por EL HERALDO también coincidieron en que lo mejor es que la Interventora finalice su labor en la institución.

También manifestaron que no es justo que se les deduzca cada año más de su salario y los servicios sigan siendo deficientes. El Seguro Social cuenta con 796,000 afiliados directos en el Régimen de Atención en Salud y 618,000 cotizan al Régimen de Previsión Social.

A su vez, de ellos se desprenden alrededor de 900,000 beneficiarios indirectos que saturan los servicios médicos. Una de las acciones que causó un fuerte impacto para la institución fue la extensión de cobertura de beneficiarios de 11 hasta 18 años. Esa decisión fue tomada por las actuales autoridades del IHSS a inicios de 2015, que tiempo después se convirtió en una bomba de tiempo por el déficit de médicos especialistas.

En el IHSS solo hay 1,026 médicos para atender a alrededor de 1.6 millones de pacientes. Eso indica una relación matemática que a cada médico le corresponde atender a 1,560 pacientes.

Respaldo

Por su parte, Amanda Madrid, miembro de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, manifestó que la Comisión Interventora del IHSS ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la administración y organización de la institución. “Nosotros estamos interesados dentro de la reforma del sistema de salud en asegurarnos de que el Seguro Social funcione”, apuntó Madrid.

Derogación

Para las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH), el Congreso Nacional debe derogar la Ley Marco de Protección Social porque es lesiva para la salud de la población. La presidenta de la organización gremial, Suyapa Figueroa, comentó que la aplicación de esa ley es inviable en Honduras. “Lejos de mejorar la institución hemos visto que ha venido en deterioro progresivo y es tiempo de darle un rumbo diferentes y retomar el tema de la seguridad social de una forma más amplia y más participativa, que se ponga fin a una intervención que no tuvo frutos positivos”, dijo Figueroa.