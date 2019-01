La OEA, Honduras y EE UU: Las reacciones tras la toma de posesión de Nicolás Maduro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de países de América Latina boicoteó este jueves la investidura presidencial de Nicolás Maduro para un segundo mandato de seis años en Venezuela, declarado ilegal por la OEA y ante el que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con aumentar la presión contra el gobierno.



A continuación las principales reacciones a la jura como presidente de Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025.



- La Organización de Estados Americanos (OEA) -

La OEA aprobó una resolución por 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia que declara "la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro que se inició el 10 de enero" y que "hace un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo".



Entre los países que votaron a favor estuvieron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá y Brasil.



- La Unión Europea -

La UE lamentó el nuevo mandato de Maduro en virtud de unas "elecciones no democráticas" y advirtió que tomarán las "medidas adecuadas" en caso de un deterioro de la situación, según una declaración en nombre de los 28 países de la comunidad de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



La UE "permanecerá dispuesta a reaccionar con medidas adecuadas frente a las decisiones y acciones que socaven aún más las instituciones y principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos", agregó.



- Estados Unidos -

"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro, escribió el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton en Twitter, prometiendo seguir "aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiendo democracia y libertad en Venezuela",



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió por su parte a los venezolanos que no colaboren con Maduro. "Instamos a quienes apoyan este régimen, desde los trabajadores que reciben diariamente los subsidios alimenticios hasta las fuerzas de seguridad de Venezuela que han jurado su apoyo a la Constitución, que dejen de permitir la represión y la corrupción, y que trabajen con la Asamblea Nacional (...) para un regreso pacífico a la democracia", expresó.



- Honduras -

"Consistente con la resolución de “Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”, el Gobierno de la República, ha resuelto llamar a consultas de manera inmediata a su Encargado de Negocios en Caracas, Fernando Suárez Lovo", dice parte del comunicado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras.

- En Venezuela -

El Parlamento venezolano, único poder controlado por la oposición, hizo un "llamado claro a las Fuerzas Armadas, a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper (...) para que den un paso al frente (...): se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular", dijo el presidente del Congreso, Juan Guaidó.



Sin embargo las fuerzas armadas juraron "lealtad y subordinación absoluta" al presidente, en un acto con 4.900 oficiales y soldados, encabezados por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.



En Miami la Venezuela Awareness Foundation, la organización más importante de asistencia a los venezolanos que llegan, manifestó su "repudio (por) el juramento tomado hoy (por Maduro) como presidente, porque adolece de ilegitimidad constitucional al violar la voluntad popular en las pasadas elecciones presidenciales".



- Paraguay -

Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. "He dispuesto el cierre de la embajada y el inmediato retiro del personal diplomático" que se encuentra en Caracas, dijo el presidente Mario Abdo Benítez.



"Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos. El respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real, es fundamental honrar lo que decimos con hechos concretos. Ese pueblo necesita nuestro apoyo sincero efectivo y claro", indicó.



- Brasil -

El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro calificó de "ilegítimo" el nuevo mandato de Maduro. "Teniendo en cuenta que hoy, (...) Maduro no atendió a las exhortaciones del Grupo de Lima, formuladas en la declaración del 4 de enero, e inició un nuevo mandato presidencial ilegítimo, Brasil reafirma su pleno apoyo a la Asamblea Nacional", señaló la cancillería brasileña en un comunicado.



- Argentina -

El presidente argentino Mauricio Macri sostuvo que el poder de Maduro "no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es víctima, Maduro es el victimario", tuiteó. "Hoy intenta burlarse de la democracia. (...) Venezuela vive bajo dictadura", agregó.



"No vamos a interrumpir en este momento nuestras relaciones", indicó por su parte el canciller Jorge Faurie.



- Ecuador -

"No hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Tenemos todavía abierta nuestra embajada en Caracas, hay un encargado de negocios", expresó el canciller ecuatoriano José Valencia.



"Pensamos y creemos que en primer lugar las decisiones, la salida a la situación en la república bolivariana de Venezuela debe ser tomada exclusivamente por los venezolanos. No pensamos que una acción internacional debe dirigir aquello que únicamente los venezolanos deben acordar", comentó.



- Chile -

"Chile no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, que llega al poder de forma ilegítima", indicó por su parte la presidencia chilena en un comunicado. "Necesitamos con urgencia el apoyo del sistema multilateral, especialmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", agregó.



Chile mantendrá sus relaciones con Venezuela "al bajo nivel", indicó el canciller Roberto Ampuero. "Lo hace en consonancia con el resto de los países que integran el Grupo de Lima".



- Perú -

"El inicio del ilegítimo gobierno de (Nicolás) Maduro configura una dictadura", señaló por su parte el canciller peruano Néstor Popolizio. "Vamos a reevaluar las relaciones con Venezuela (...) y entre esas opciones figura la de cortar lazos", añadió.



- Colombia -

En Twitter, el presidente colombiano Iván Duque, escribió: "La decisión de @OEA_oficial de no reconocer legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, es confirmación de denuncias de Colombia (...). Es un llamado a comunidad internacional para cercar diplomáticamente la dictadura".



En contradicción con esta postura, el partido FARC indicó en un comunicado que "reconoce y proclama la legitimidad del gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, condena la actitud vergonzante del gobierno colombiano, rechaza de plano la declaración de Lima, apoya sin vacilaciones la revolución bolivariana".



- Panamá -

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tuiteó: "el régimen de Nicolás Maduro aleja a Venezuela de la democracia" y empaña la visión del libertador Simón Bolívar", acusando a Maduro de ignorar la voluntad de los venezolanos.



En un tuit posterior publicó una frase de Bolívar de 1819: "Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder".



- Nicaragua -

"Nos sentimos hoy unidos en victoria, unidos en todos los retos y desafíos con el querido hermano Nicolás, con Cilia, con ese pueblo querido de Chávez, el pueblo venezolano", se congratuló por su parte la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.



"El nuevo periodo del presidente Nicolás (...) augura en toda nuestra América caribeña un nuevo periodo para seguir trabajando juntos", señaló, tras notar la presencia del presidente Daniel Ortega en la ceremonia de juramentación de Maduro.



- Canadá -

En Canadá Chrystia Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores, fue contundente: "Hoy el régimen de Nicolás Maduro pierde sus últimos aires de legitimidad. Tras haberse apropiado del poder tras la elecciones fraudulentas y antidemocráticas (...) ha establecido totalmente su dictadura".