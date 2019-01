La propuesta de Residente a los raperos de Puerto Rico tras ola de criminalidad en el país

View this post on Instagram

Soy compañero de muchos de los raperos que se viven la película del maleanteo. Muchos de ellos son gente buena que trabajan por su familia. La criminalidad que vive la isla No nace a raíz de canciones de "maleanteo" si no del poco esfuerzo que le mete el gobierno pa que tengamos una educación de calidad y accesible en el país. Es poco probable que un chamaquito bien educado con metas de trabajo termine en la calle. Lo que si les puedo asegurar es que el "endiosar" el maleanteo en sus canciones promueve el que los asesinatos en nuestras calles se conviertan en algo común y normal. Si van a contar historias de la calle no las cuenten como si fueran maleantes asesinos de la calle porque los maleantes asesinos de la calle no cobran regalías ni hacen giras de conciertos. Yo le propongo a los raperos del "maleanteo" hacer un tema juntos donde ridiculicemos el maleanteo y le exijamos a nuestro gobierno que le dedique toda la fuerza a la educación. Yo pongo el beat y la cerveza. ? Puerto Rico no necesita paz, necesita educación ??