Aaron Ramsey se convierte en el nuevo jugador de la Juventus de Italia

LONDRES, INGLATERRA.- Aaron Ramsey, jugador del Arsenal, ha acordado un contrato con la Juventus por cinco temporadas. El jugador galés dejará a los Gunners en verano y se marcharía sin ningún costo a la Juve tras finalizar su contrato con los de Londres.



El portal The Telegraph ha publicado que Ramsey ya se ha comprometido para fichar por la Juventus. El jugador, tras diez años con el Arsenal, quedará libre el 30 de junio de este año y no piensa renovar.



El mediocampista, de 28 años de edad, que no está siendo titular en el equipo de Unai Emery, piensa que la mejor opción es salir. Y al no haber sido traspasado antes por el Arsenal, el galés llegará gratis a Italia, como hizo Emre Can cuando abandonó el Liverpool este mismo verano.



Al parecer firmará un acuerdo en los próximos días por cinco años de duración a cambio de 8 millones de euros por temporada, es decir, que ganará 40 millones en su paso por la Juventus.



Allí coincidirá con Cristiano Ronaldo, el fichaje estrella de la temporada que está ayudando a cumplir el plan de la Juventus de triunfar no solamente en la Serie A, sino también en la Champions League.