Roger Rojas rechazó varias ofertas millonarias por seguir en la Liga Deportiva Alajuelense

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Roger Rojas, que ha tenido una gran campaña con la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, rechazó varias ofertas con tal de seguir en el país tico.



Según lo manifestó el presidente del club, Fernando Ocampo, el hondureño tuvo la visita de empresarios chinos donde el prefirió seguir con el equipo manudo.



"Lo que pasa es que siguen llegando ofertas y él ciertamente rechazó. Vino el representante de China, nos sentamos con él, hablamos y al final tomó la decisión de que mejor se queda en la Liga", fueron las palabras del presidente del club.



Agregó: "Lo que él no sabe, es que después me venga buscar y tenga una oferta que no pueda rechazar".



Desde que llegó Roger Rojas a la Liga Deportiva Alajuelense, ha marcado 27 goles en dos torneos que ha participado, donde la única deuda pendiente es quedar campeón con el equipo.



El hondureño inició su carrera en el Olimpia de la capital de Honduras, estuvo algún tiempo en México, jugando para los Rayos de Nexaca y Cimarrones de la segunda división.