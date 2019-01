Marcelo Canales podría regresar al Vida de la Ceiba para el torneo Clausura en Honduras

Aunque no son muchas dentro de la institución del Vida existe la esperanza de hacerse de los servicios de su exfutbolista Marcelo Canales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras ser descartado por Manuel Keosseián, entrenador de Olimpia, Marcelo Canales tendría la posibilidad de regresar al Vida, equipo que le sirvió de vitrina y haber si do contratado por los albos.



El propio Manolo dijo abiertamente que "ya definió su plantel" y que Canales "necesita jugar y aquí va a tener pocas posibilidades", palabras que dio apertura para que la entidad cocotera y otros equipos actuaran en materia para obtener su ficha.



"Hemos solicitado el préstamo del futbolista. Esperaremos para ver como va, obviamente el primer partido es contra Olimpia y que lo cedan para jugar contra ellos será complicado, a lo mejor tendríamos que esperar y ver qué decisión tomará Olimpia", dijo el técnico Raúl Martínez Sambulá.



Ante ello tampoco se hace ilusiones ni esconde su deseo de contar con él para fortalecer su zona de gestación tras la salida de Marcelo Espinal al Juticalpa.



"Las expectativas de que pueda venir no son tan altas, creo que no hemos avanzado mucho en eso, pero la petición ya se hizo y el interés está", cerró.



El episodio de cesión de Canales ha sido una telenovela desde la llegada de Carlos Restrepo al plantel. Esta vez Real de Minas y UPNFM han sido dos de los candidatos fuertes para fichar al habilidoso futbolista de 28. Sin embargo, la última palabra la tendrán los Albos y el jugador.



Datos:

Bajas: Arnaldo Urbina, Javier Quiñónez, Otoniel Osorio, Marcelo Espinal, Orlin Peralta



Altas: Eddie Hernández y Harold Fonseca