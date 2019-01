Manuel Keosseián sobre Costly: "A esta altura yo ya no cuento con él"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Olimpia, Manuel Keosseián, reveló la noche de este miércoles que el delantero Carlo Costly no entra en sus planes para este nuevo torneo.



El DT uruguayo reveló en una entrevista para Fútbol A Fondo de Televicentro que el atacante, que porta la número 13 en su espalda, no estará en el plantel que dirige en este campeonato.



"Se puede llegar a un arreglo, pero en este momento yo ya no cuento con él", aseguró Keosseián.



El exentrenador del Marathón, dijo además que todas las bajas que ha tenido el club previo al inicio del Clausura 2018-19 han sido por decisión de él y no por la directiva, aunque resaltó que ha sido respaldado por los dirigentes del albo.

Sobre la salida de Rony Martínez dijo que hasta la tarde de este miércoles aún estaba en el equipo, pero que le deseaba lo mejor ahora que forma parte de las filas del Real España.

En el caso de Wilson Palacios aseguró que no está en forma para jugar actualmente, sino que dentro de un mes o más. "Wilson es un emblema para Olimpia y yo lo quiero tener en el equipo".