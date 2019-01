Hallan cadáver encostalado en la colonia Los Pinos de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cadáver de una persona fue encontrado la noche de este miércoles en el sector "B" de la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, capital de Honduras.



El cuerpo estaba en un solar baldío a la orilla de una de las calles principales de la colonia que se ubica el el oriente de la ciudad. Hasta el momento no se visualiza el sexo del ahora occiso.



Los vecinos, al ver el saco de color rojo con el cuerpo en su interior, llamaron a las autoridades. Miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) fueron los primeros en llegar al lugar.



En la escena fue extendida una cinta amarilla para esperar al personal de Medicina Forense, quien realizará el traslado del mismo a la morgue capitalina.



Aparentemente, la persona fallecida no era de la zona, ya que los vecinos no tienen reporte sobre alguien desaparecido. Serán los investigadores, quienes tendrán que resolver el hecho sangriento.