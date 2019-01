Mamá de niños que murieron en incendio: “Hijos míos, perdónenme por no llegar a tiempo”

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- “Hijos míos, perdónenme por no llegar a tiempo para salvarlos de las llamas. Me van a hacer gran falta mis niños”.

Estas fueron las palabras con las que se despidió de sus pequeños Sindy Alvarado Posas, madre de los dos niños que murieron trágicamente en un incendió en los bordos del Limonar el pasado viernes por la tarde.

La impotencia, tristeza y el desconsuelo se apoderaron ayer de los padres, familiares y amigos mientras observaban cómo los dos ataúdes eran bajados a las fosas que fueron escogidas para la última morada de los angelitos.

El cortejo fúnebre salió desde las 10:30 AM de la iglesia donde fueron velados los cuerpos de Adrián Alexander Posas (4) y Joshua Jair Posas (22 meses), acompañados por una gran caravana de familiares, amigos y medios de comunicación.

A medida que el cortejo se acercaba al camposanto, la tristeza y la consternación se iba apoderando de los padres de los pequeños.

El primero en resquebrajarse fue el padre Carlos Roberto, quien al ver que iban a bajar los féretros de sus pequeños ángeles del carro que los transportaba, se lanzó hacia ellos con lágrimas en sus ojos para evitarlo. “No por favor, déjenmelos aquí, ellos son mis pequeños”, dijo mientras se aferraba fuertemente a los ataúdes.

Seguidamente al ver las fotos de sus hijos encima de los ataúdes, la madre le dio el último abrazo a sus hijos y les pidió perdón por no poder llegar a tiempo y salvarlos. “Le pido a mi Señor que me los reciba en el cielo, espero me los cuide ya que pronto estaré con ellos”, dijo la acongojada madre mientras sus lágrimas de desconsuelo mojaban los féretros. Después los presentes celebraron un pequeño culto antes de colocar las pequeñas cajas en la fosa.

Aunque la principal hipótesis que se maneja es un sobrecalentamiento en el empírico sistema eléctrico de la humilde vivienda, el Departamento Técnico y de Seguridad contra Incendios del Cuerpo de Bomberos está recabando datos para poder verificar la causa exacta del siniestro. Del 1 de diciembre pasado a la fecha se han registrado 34 incendios de viviendas a nivel nacional, según el Cuerpo de Bomberos.

