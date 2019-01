Revelan el último deseo del jugador hondureño Juan Carlos García antes de morir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes 8 de enero se cumple un año de la partida del jugador hondureño Juan Carlos García, quien murió en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, Honduras, a causa de una leucemia.

Hay recuerdos imborrables que marcan el pasaje de nuestras vidas, dichas palabras se destellan del sentir de Darwin García, el sobrino más cercano a Juan Carlos García, quien tuvo el privilegio junto a su tía (esposa de JC) de compartir sus últimos días en la habitación del hospital de Tegucigalpa en donde estuvo internado hasta el día de su muerte.

"Lo recuerdo como una persona alegre, como una persona de bien que nunca tuvo vicios, fue una persona de respetar, de admirar, una persona que cuando lo veías te daba felicidad verlo. En su momento costaba verlo porque viajaba mucho", inició comentando Darwin García, quien este día reveló cuál era el último deseo de su tío.

Los últimos días en camilla es algo que su pariente recuerda cada día, puesto que marcó su vida tatuado en el último deseo que pidió el exdefensor que militó en equipos como el Marathón, Olimpia, Wigan y Tenerife.

"Mi tío fue un guerrero y en hospital nunca demostró que estaba enfermo. Lo recuerdo como un hombre que nunca demostró que estaba enfermo, siempre sonreía y estaba en las cosas de Dios, él siempre estuvo con su sonrisa, nunca la voy a borrar de mi mente. Él siempre dijo que se iba a curar, que iba a salir adelante, que iba a ir a gym y que iba a recuperar su cuerpo", siguió.

Y agregó: "Me dijo muchas cosas, pero lo que él más quería era a nosotros, su familia, porque era lo que más le faltaba, aunque él tenía todo, pero en verdad lo que quería era estar con nosotros. Recuerdo eso como si fuera ayer, directamente él me lo dijo. Hubo momentos buenos y otros malos, pero él siempre nos demostró que quería estar con la familia".

Al final cierra en que uno de sus consejos era que le solía decir que -"nunca decir que no, siempre decir que sí" ante las adversidades que le presentara la vida.

"Me sentía orgulloso porque la verdad yo quiero ser como él, quiero tener mis cosas, quiero salir adelante, no quiero que nadie me diga -no puedo-, quiero poder tener todo lo que yo quiera", finalizó diciendo.