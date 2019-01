Revelan cómo son las terroríficas criaturas de Bird Box que nadie puede ver en la película

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Bird Box es la nueva película de Netflix que causa furor en el género de suspenso. En el tráiler se observa que unos monstruos aterrorizan a la población, pero jamás puede verse el aspecto que tienen.



Ahora, gracias a las redes sociales, por fin se mostró el rostro de los terroríficos personajes.



Andy Bergholtz, diseñador de la caracterización de los personajes, mostró la cara de los tenebrosos monstruos de Bird Box, película protagonizada por Sandra Bullock.



"Hay que tener en cuenta que la visión fatal que cada personaje vio es muy diferente para cada uno (se entenderá al ver la película). Este maquillaje apareció en una "secuencia de sueño / pesadilla" con Sandra Bullock", dice la publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.



Vea: Los memes más divertidos de Bird Box

El monstruo es un hombre con piel de serpiente y cara de bebé. Foto: Instagram|Howard Berger.





Días antes Sandra Bullock describió el aspecto de la misteriosa criatura. "No quiero verlo cuando suceda por primera vez. Solo tráelo. Hagamos la escena'. Me giro y él está así (gruñéndome). Me estaba haciendo reír. Era solo un bebé grande y gordo”, dijo la actriz de 54 años.