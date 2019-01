Manolo Keosseián confirma que Olimpia tendrá al menos cuatro bajas más

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico uruguayo Manuel Keosseián sigue la reestructuración en Olimpia y este martes confirmó que habrán al menos cuatro bajas más en su plantilla de cara al inicio del Torneo Clausura 2018-2019.



"Yo ya defendí al plantel, lo hemos hablado con la gente del equipo y queda oficializarlo. Que los muchachos tengan la posibilidad de ir a otros equipos", inició diciendo.



Sobre las bajas. "Van a haber. Eso cuando llegue el momento lo van a saber, seguramente serán cuatro bajas más".



Al consultarle si podía dar los nombres de los jugadores que podrían salir, Manolo fue claro y contundente.



"No me corresponde dar los nombres, soy el técnico, no el gerente ni el administrador. Eso lo tiene que dar el club".



La insistencia en los comunicadores dio frutos y Manolo dio al menos el nombre de uno de ellos. Se trata del volante Marcelo Canales.



"Canales necesita jugar y aquí va a tener pocas posibilidades, necesita solventar ese tema. Sería una buena opción para él. ¿Dónde podría ir? Yo opino en la parte futbolística y lo otro lo debe acomodar el club. Si no voy a utilizar a un jugador y tiene posibilidades de ir a Motagua, que vaya, no me incomodaría", sentenció.



Manolo está armando el equipo a su gusto

Olimpia confirmó días atrás bajas importantes como las de Óscar Salas, Hendry Thomas y Esteban Espíndola. Pero también anunció la llegada de jugadores como Maylor Núñez, Guillermo Chavasco, Emiliano Nicolás Bonfigli y Martín Bonjour.



"Estamos buscando jugadores de otra característica, los que se fueron eran muy buenos, pero busco de otras cosas. Hablo que debemos mejorar el funcionamiento y para ello necesito futbolistas de determinada cualidad. Me faltan dos, pero los vamos a tener en el correr de estos días para cerrar el plantel".



"Necesito que la gente de Olimpia se sienta a gusto con su equipo, tradicionalmente fue un equipo de un estilo de juego y estamos tratando de recuperarlo. Estamos armando un equipo para campeón, todos los técnicos tenemos gustos. Sea cual sea el torneo este equipo siempre apunta a ser campeón", cerró.