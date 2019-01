Donald Trump ya no quiere muro de concreto, ahora pide uno de acero  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Para Donald Trump el tema del muro sigue más vigente que nunca. El presidente de Estados Unidos ya no quiere un muro fronterizo de concreto, ahora su petición es construirlo de acero porque "es fuerte y menos molesto".



"Ahora estamos planeando un muro de acero en lugar de hormigón (concreto). Es a la vez más fuerte y menos molesto. Una gran solución y hecho en Estados Unidos", dijo el magnate, vía Twitter, sobre la seguridad fronteriza, un tema que aún no toma ningún rumbo.



El presidente de Estados Unidos se refirió al muro de acero después de la reunión que sostuvo Mike Pence, vicepresidente, junto a líderes demócratas.



El esposo de Melania Trump también dijo que planea convocar a los ejecutivos de las compañías siderúrgicas estadounidenses, (dedicadas al proceso de transformación del mineral de hierro), con esperanzas de lograr un nuevo diseño para la barrera que él quiere construir en la frontera.



Una de sus principales promesas de campaña desde que se lanzó a las elecciones primarias fue construir un muro fronterizo en la zona sur.

Emergencia nacional

Como los acuerdos para financiar el muro fronterizo aún no llegan, Trump dijo que está dispuesto a declarar una "emergencia nacional" para obtener los fondos necesarios de su prometido.



En respuesta, los demócratas amenazan con una batalla legal si Trump intenta esquivar el veto del Congreso a la valla fronteriza.



En las últimas semanas el magnate no ha dejado de publicar que "el muro va a llegar".