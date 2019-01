Tito Asfura: “¿A qué hondureño no le gustaría ser presidente de la República?”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- -¿Y usted por qué no contesta sí o no? Relata que le cuestionan de manera constante, el alcalde de la capital Nasry Asfura, al ser consultado sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República.

Asfura contó que su respuesta es “estamos concentrados en nuestro trabajo diario”.

Al ser consultado por EL HERALDO sobre si descarta la posibilidad de ser el primer mandatario del país, Asfura respondió que “¿A qué hondureño no le gustaría ser presidente de la República?”

Sin embargo, recalcó que en la actualidad le interesa enfocarse más en su trabajo como alcalde.

“Dios dirá qué pueda pasar más adelante, pero hoy nosotros somos responsables de una ciudad, de una alcaldía que debemos sacarla adelante, estamos concentrados todos,”, expresó “Papi a la Orden”.

Asfura aseguró que se siente satisfecho por el trabajo que ha realizado.

“Si me tocará irme hoy del tema político, me siento satisfecho de lo que he hecho, porque lo he tratado de hacer de la mejor manera posible”.

Sobre su apoyo a los aspirantes a ediles que dentro del Partido Nacional ya han comenzado a ser mencionados, “Tito” aseguró que “cada quien tiene derecho a buscar, es libertad, no se puede prohibir a nadie, pero yo soy de la idea de que debemos ser prudentes”.

Además consideró que hablar a la población de nuevas elecciones y nuevas aspiraciones, en la actualidad, no es lo que los ciudadanos esperan.

Afirmó que la población hondureña está a la expectativa del trabajo de los funcionarios para resolver los problemas de la ciudad.

Asfura reafirmó su confianza en el Partido Nacional, pues consideró que no hay instituciones malas, lo importante es la actitud de las personas que deben de actuar para un bien común.

También expresó que en lo personal y en la política ha madurado.

“La política es otro ingrediente más de este trabajo que hago diario, pero el trabajo lo he presentado de la misma manera, y este otro paso que he dado en la política es sinónimo para poder llevar bienestar común, cada día vamos aprendiendo más y eso significa que nos morimos aprendiendo”.

También confesó que su imagen pública no es algo que le quite el sueño.

“En la alcaldía no estoy por imagen, estoy por mi trabajo, por lo que debo de hacer”.

De manera que el edil capitalino manifestó que prefiere dejar un cargo público antes ser irresponsable y actuar por beneficio a su imagen.

Equipo de trabajo

“Papi a la Orden” aseveró que en su equipo de trabajo no tiene una mano derecha, pues desde la persona que barre hasta los integrantes de la Corporación Municipal lo apoyan en su misión de resolver los problemas de la convulsionada capital. “Es injusto hablar de mano derecha, y es qué solo la mano derecha hace todas las cosas, esto se llama un equipo de trabajo que todos los días debemos mejorar y actualizarnos”.

El ayer no existe, mañana es inseguro,

todo depende de lo que hacemos hoy”. Nasry Asfura



Salud

El inquieto alcalde confirmó que su estado de salud no ha sido afectado por el ritmo de trabajo que lleva.

“Si lo que he tenido problemas siempre, que me han operado dos veces de la garganta, pero de allí todo bien, me siento con fuerza, me siento con salud”, afirmó.

A quienes le demuestran su cariño y a quienes no, asegura agradecerles.

Confesó que a diario pide guía de Dios para que le otorgue sensatez e ilumine en su trabajo.

En la actualidad el jefe del gobierno local reveló que se siente satisfecho, pues vive el hoy y no en el pasado ni el incierto mañana.