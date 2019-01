Padre de Meghan Markle llama "arrogante" al príncipe Harry

LONDRES, INGLATERRA.- Thomas Markle, padre de Meghan, anunció que seguirá hablando de su hija y hasta dijo que el príncipe Harry se comporta de forma "arrogante".



Según dijo el padre de la duquesa de Sussex al periódico The Sun, continuará hablando más fuerte sobre la pareja si no se comunican con él.



"Seguiré hablando y probablemente lo haré más fuerte. El silencio de Meghan y Enrique empodera todos los locos tuits e insultos contra mí y mi familia. Actúe como un hombre", instó al príncipe Harry.



"Él es humano al igual que el resto de nosotros. Creo que él siente que está por encima de todos los demás y que tiene derecho a hablar mal de la gente. Y no puedo aceptar eso. Parece arrogancia", afirmó el padre de la ex actriz.



Thomas Markle dijo que está dispuesto a reconciliarse con Meghan y su yerno.



"Si me llamara algún día, simplemente diría ¿cómo has estado? Me alegro saber de tí", afirmó.