Adamari López tras regresar a Un Nuevo Día: "Sácame de esto papá Dios para poder estar con mi hija"

La conductora de televisión no pudo contener las lágrimas al relatar lo que sucedió.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Adamari López regresó a la televisión y al programa Un Nuevo Día de Telemundo tras caer gravemente enferma debido a una influenza que la incapacitó por más de un mes.



La presentadora del show matutino reveló ante las cámaras de televisión todo lo que pasó con la enfermedad que casi le cuesta la vida.



La puertorriqueña confesó que no recuerda mucho de lo sucedido tras llegar al hospital, uno por lo mal que se sentía y otra porque la mantuvieron mucho tiempo sedada debido a sus complicaciones.



Narró que le diagnosticaron Toxoplasmosis, una bacteria que la estaba afectando, pero que la causa principal era la influenza.



"No podía respirar, mi cuerpo no estaba reaccionando, tenía las defensas súper bajas, parecía que estaban tratando a un paciente con una enfermedad terminal", contó mientras lloraba.



Aseguró, que mientras estaba en el hospital solo le pedía al Señor que le permitiera vivir para poder estar con su hija y su familia.



"Solo pensaba sácame de esto papá Dios para poder estar con mi hija, era lo único que yo pedía, era lo único que yo quería", manifestó.



La exactriz aseguró que se enfocaba en todo lo que iba a perder con su pequeña Alïa si moría y también en su trabajo.



Aseguró que ni su lucha contra el cáncer fue tan difícil como la situación que pasó hace unos meses.