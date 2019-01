Brahim Díaz: "Tenía tres opciones: Madrid, Madrid y Madrid"

MADRID, ESPAÑA.- El joven Brahim Díaz fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y declaró que una vez que decidió salir del Manchester City sólo se planteaba la posibilidad de ir al club del Santiago Bernabéu.



"El Madrid es el mejor equipo del mundo y no podía dejar pasar esta oportunidad. Estoy muy feliz", afirmó el jugador de 19 años, formado en la cantera del Málaga.



"Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City sólo contemplaba tres opciones sobre la mesa: la primera jugar en el Real Madrid, la segunda el Real Madrid y la tercera el Real Madrid", aseveró. "No quería ir a ningún otro sitio. Es imposible ir a un club mejor", sentenció.



Brahim Díaz se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa, tras unirse al Real Madrid hasta junio de 2025.



"Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que sueño jugar desde niño", celebró.



Tras destacar en la cantera del Málaga, fue traspasado en 2013 al Manchester City, club en el que continuó formándose hasta que Josep Guardiola le hizo debutar con poco más de 17 años, en septiembre de 2016.



Calificado por su compañero en el City David Silva como "el futuro de La Roja", Díaz ha debutado en las categorías inferiores de la selección española, aunque Guardiola, que esta temporada sólo le ha hecho jugar cuatro partidos, no le ha convencido para quedarse en Inglaterra.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consideró este lunes que Brahim Díaz es "un futbolista con calidad, con magia, con una enorme personalidad y que sueña con triunfar en el fútbol con esta camiseta y este escudo".



Es el primer fichaje en el mercado de enero de un Real Madrid que con la derrota del domingo (2-0) ante la Real Sociedad parece haberse complicado muchísimo la pelea por la Liga, al quedar a 10 puntos del líder Barcelona.