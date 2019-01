Hondureño Michaell Chirinos pide a Cristian Cálix que no tenga miedo en el Atlas de México

PUEBLA, MÉXICO.- El legionario Michaell Chirinos se mostró muy contento del fichaje de Cristian Cálix en el Atlas de México.



El compatriota, que juega de delantero en Lobos BUAP, le pidió a Cálix que no tenga miedo y que tenga confianza en él.



"Cuando vi la noticia me alegró mucho, es joven y eso es importante. El fútbol le va a ayudar a crecer y esperemos y confiemos en Dios que le va a ir bien", dijo Chirinos.



Le pidió que "no tenga miedo, que se de a demostrar. Él es un buen jugador. Lo principal es que tenga confianza en él, aquí es un fútbol que le ayuda mucho y te dan confianza".



El fichaje de Cálix en Atlas se anunció a finales de 2018 y causó polémica en su antiguo equipo, Marathón.



El volante, de 19 años, se convierte en el cuarto hondureño en jugar en un equipo mexicano.



"Para mí es esencial, a uno lo llena de alegría porque va a trabajar fuerte para que quede el nombre del país en alto. Paso a paso, lo principal ahora es Lobos y confiamos en que vengan más hondureños", detalló Chirinos.