Nasry Tito Asfura: “No hay concesión, el agua la va a manejar la municipalidad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su reloj marca 15 minutos adelante de la hora, sobre la mesa coloca tres celulares marca Motorola y modelo V-3 y en la bolsa de su camisa color azul porta un lapiz nada ostentoso y un papel doblado.

Nasry Asfura, alcalde por segunda administración del Distrito Central, visitó las instalaciones de EL HERALDO con el fin de compartir con nuestros lectores su plan de trabajo para este 2019.

Sin que por un momento sus tres celulares dejaran de sonar, el edil capitalino mantuvo una amplia conversación con este rotativo, que compartimos a continuación.

El botadero municipal es una bomba de insalubridad, ¿cuándo se habilitará el nuevo relleno sanitario?

Así es, pero ya licitamos una tercera celda, ya lo vamos a adjudicar, es una inversión de 77 millones de lempiras, vamos a cerrar la celda uno, que fue el primer botadero que se abrió, y la celda dos. Vamos a abrir la celda tres, que esta celda tendrá 63 hectáreas que ya las pagamos, y que va a venir con las especificaciones ambientales mundiales.

¿Le ha ganado la contaminación a la Alcaldía?

Es una lucha permanente, porque al final se trata de educación. La ciudad más limpia no es la que se barre todos los días, es la que menos se ensucia y eso se llama tener educación.

¿Qué alternativas, además de la infraestructura, propone para mejorar la vialidad de la ciudad?

Importante es el desarrollo integral del transporte público. Dependendemos del desarroollo integral. A qué me refiero, pues que las tres compañías, Sithsa, Invermut y Coftrahsa son las compañías del transporte en la ciudad, hoy ya están de acuerdo en el recaudo, que será la empresa Smartmatic.

Tienen que buscar un banco para manejar el fideicomiso, por ejemplo, por cada lempira que entre al banco, el banco lo va a distribuir, tanto para el consorcio, tanto para seguridad... con esto ellos vienen a incorporar nuevas unidades más amigables, hoy ellos quieren invertir en 500 unidades nuevas.

El gobierno central arregló ya con ellos, les está pagando 356 millones de lempiras de subsidio y el bono, les abrirá una línea de 400 millones de lempiras a largo plazo con facilidad de tasas de interés, todo esto va directamente a invertirse.

No solo se trata de obras de infraestructura, sino de ordenar el transporte público.

¿Cuándo vienen los buses?

Una vez que se aclaren las líneas de crédito se harán las licitaciones. Nosotros no nos estamos atrasando con las terminales, por ejemplo, la del Estadio la está diseñando una compañía que se llama ASP y eso comprende el sótano. Es una terminal para buses.

El primer piso es inversión de la alcaldía, los siguientes dos pisos son inversión de la Feria de la Agricultor, con la plaza grande de ellos que son 740 puestos y dos pisos más de parqueo, o sea que en esos cinco pisos ellos van a tener que invertir.

Todo esta va de la mano de los mercados, porque los mercados necesitan del transporte público y el transporte de lugares con movimiento y esos son los mercados.

¿Cómo marcha la propuesta de municipalizar Tránsito?

Somos responsables de la ciudad, pero no tenemos las herramientas para manejar la ciudad como se debe manejar.

No manejamos la Policía de Tránsito, no manejamos las multas, no manejamos los permisos de buses y taxis. Tenemos un compromiso con la ciudad, pero no tenemos ese instrumento que debe ser de la municipalidad.

El gobierno central licitó hace poco el registro vehicular, esperamos que eso traiga beneficio para la ciudad, pero al final nos gustaría a los alcaldes, y se trata de la municipalización, y el presidente Juan Orlando ( Hernández) lo ha entendido bien, pero sí se debe ver a un futuro extremadamente corto.

La Policía, no tenemos una policía, no tenemos una fuerza como la Policía Nacional, es cierto, tenemos una Policía Municipal, pero no tenemos el nivel que nos gustaría.

Ingresos por tasa de seguridad, hasta el momento estamos buscando recursos para el tema de seguridad.

¿Ya lo diálogo con el Presidente?

Sí, pero estamos hablando de que no hay nada que inventar. En las grandes ciudades del mundo, los alcaldes son responsables y tienen todos los instrumentos para poder gobernar la ciudad. A eso tiene que apuntarle el país, los futuros presidentes deben apuntarle a la municipalización, a los 298 alcaldes del país tienen que empoderarlos para tener control de su ciudad.

¿Si usted fuera presidente apoyaría ese plan?

Creo que debemos tener la convicción clara de que los desarrollos vienen del municipio. Yo pienso que algún día un presidente tendrá la responsabilidad de empoderar a las ciudades con el municipalismo.

¿Considera que el diseño del Bus de Tránsito Rápido (BTR) no fue el adecuado?

Lo que pasa es que hemos tenido la buena voluntad de los constribuyentes de pagar sus impuestos, y eso nos ha llevado a invertir en la ciudad. Hemos logrado tener otra visión de lo que es la infraestructura de la ciudad.

Entonces hemos visto la facilidad para que el BTR vaya de la mano del resto del tráfico.

Hoy el BTR va a caminar con el resto del tráfico sin ningún problema.

¿Pudo funcionar el BTR sin necesidad de estos cambios?

Sí, claro, pero hoy estará más armonizado con el resto de la ciudad.

¿A qué adjudica la mala fama de este proyecto?

Lo que pasa es que se construyó, se vio y no se puso a funcionar, entonces dio una mala imagen como que no servía, pero una vez que empiece a trabajar van a ver la eficiencia, todo armonizado.

¿El 2019 se asegura que iniciará el BTR?

Dependemos del resto integral que se está desarrollando, pero no hemos perdido el tiempo. Estoy seguro que tiene que funcionar porque ya tienen el banco y van a licitar las nuevas unidades y el gobierno cumplirá con su parte.

¿Con los cambios en el tren de aseo se aumentará a la tasa?

Nosotros no tenemos aumentos, pero lo que viene es que en año 0 y 5 que la ley nos da. Nosotros en 2015 no hicimos aumento a bienes inmuebles, que allí va tasa de aseo, bomberos... pero en 2020 sí toca, y en el 2019 la ley nos dice que tenemos que consensuar la revaluación de la ciudad para que no cambie el valor del impuesto.

Una cosa sí nos da la ley, y es que si una casa valía en 2015 100 mil lempiras y en 2020 vale 120 mil, sí se hace un ajuste de valorización de la propiedad .

Debemos consensuarlo con la Cámara de Comercio, con la sociedad civil, Cámara de la Construcción y empresa privada. La ciudad necesita ir nivelando sus ingresos. No podemos dejar que la ciudad se muera.

¿Se endeudará más la Alcaldía con obras de infraestructura?

Todo es relativo con lo que tenemos de ingresos versus inversión. Una cosa sí es clara, si dejamos de invertir en la ciudad estamos castigando a la gente que vive en la ciudad, no estamos dándole la oportunidad de mejorar.

También estamos generando empleo.

Nuestra deuda es de 3,780 millones y estamos abonando todos los días, hemos logrado salir adelante. Hemos pagado deudas anteriores, tenemos limpias nuestras finanzas. El municipio tiene credibilidad ante los bancos y no solo locales, también internacionales y organismos internacionales.

En 2019 serían unos 300 millones que podríamos adquirir, pero estamos abonando y adquiriendo...

¿Se habló en su momento sobre concesionar las nuevas represas?

No quiero utilizar esa palabra, no hay concesión, el agua potable la va a manejar la municipalidad. El esquema es sencillo: alguien nos represa el agua, y se la da en bloque al municipio, el municipio la distribuye, la potabiliza, repara sus tuberías, lee los medidores, pone las tarifas de agua, es responsabilidad del municipio.

Esa es una modalidad de inversión que, sin poner dinero, viene una empresa, nos represa el agua, nos da dos millones de metros cúbicos al mes, esos dos millones tienen un precio... 25 centavos de dólar un precio internacional... a ese inversionista se la va a pagar 500 mil dólares al mes, por esa inversión que hizo de dar agua , pero somos nosotros, haremos todos los procesos, la estamos municipalizando, no privatizando.

Yo quiero que, por favor, se aclare que no es privatización, la municipalidad tiene el control del tema de agua potable, no quiero que se vaya a satanizar el sistema de cómo lo queremos hacer, el municipio es el que tiene el control.

¿La licitación también es internacional?

Sí, queremos inversionistas. Lo que queremos es tres años de construcción, dos de gracia y diez para pagarla.Terminado esos diez años, eso viene para un bien, para un activo, no es que un inversionista quedará vendiendo agua.



¿No se verá como que se nos está vendiendo nuestra propia agua?

No, una cosa es que tenemos derecho al agua, pero ese derecho internacional no va a construir la represa.

No es un bien que estamos vendiendo, estamos pagando por una obra y esa es la forma de pago de la obra y después de diez años, eso viene al municipio.



¿La Alcaldía no tiene capacidad de represar el agua?

Hay que buscar dinero para eso y hay que buscarlo internacionalmente e internacionalmente solo el gobierno califica.



Vuelvo otra vez, los alcaldes debemos ser responsables de la ciudades.

El presidente Hernández nos está ayudando, pero no podemos estar molestándolo para decirle, “ey, solventenos esto”. Hay que buscar alternativas.



¿Prefiere que sea una empresa internacional?

Hay empresas nacionales, pero debemos hacerlo ordenado y transparente. Dónde los inversionistas vean la seguridad que hay y lo que se puede hacer.

En ningún momento hemos hablado de subirle la tarifa al agua.



¿Rectificarán proyectos que no han funcionado?

Se nos quedó pequeña la rotonda de Loarque y Juan Pablo II, lo que soportan las rotondas no estaba previsto, se han duplicado, a medida que abramos más proyectos la gente irá acomodándose a nuevas rutas, pero ya contratamos una empresa que nos hará un estudio de tráfico vial, es una compañía holandesa, para optimizar las vías.



Se pagarán 350 mil dólares y es un estudio con el software, tardarán de seis a ocho meses e iniciarán, creo, en febrero.



Algunas personas critican el uso de grama artificial en las obras.

Hicimos una prueba en el paso de Jacaleapa, no tenemos agua para nosotros... Me encantaría tener jardines por toda la ciudad, ¿cómo los vamos a mantener?, ¿cómo puedo dar una idea de derroche de agua? Hicimos una práctica de 200 metros cuadrados de grama artificial para que no se mirara solo concreto, todavía no hemos tomado una decisión, pero se la están robando. Se gastaron unos 300 mil lempiras en los forros.



¿Esto no suma a la idea de que está administración solo es de concreto?

Si hablamamos de concreto, también hay que hablar del beneficio, hoy en el mundo el 47% de contaminación ambiental es por gases invernaderos, generado por los carros, para el 2050 el 70% de la contaminación mundial será por los carros.

Con todo lo que hemos invertido en la ciudad, con los pasos a desnivel, túneles, hemos ahorrado casi 55 minutos de tiempo, eso es casi 20 mil galones de combustible diarios menos.



¿Por qué no hay una fuerte inversión en desarrollo humano?

Estamos invirtiendo en desarrollo social, estamos remodelando los centros de cuidado infantil, como Perisur, Zonal Belén, La Isla, vienen dos clínicas móviles más.



¿Pero hay una marcada diferencia en las partidas?

Claro que sí, pero sí tenemos presencia, hay muchas cosas que no se miran, por ejemplo el cementerio, la funeraria, esto está dentro del proyecto de infraestructura, pero es un tema social, por ejemplo, tener un cementerio municipal.



Y el Jardín Botánico?

El 11 de enero recibimos la oferta de la primera etapa, primero es el cerco, seguridad, pista para correr de cuatro mil metros de largo, y cuatro de ancho, iluminación y una posta acorde a los diseños. Nuestro presupuesto anda en los 28 millones.

Si todo sale bien se adjudicará en febrero, empezaremos en marzo y entregaremos en octubre.



Estará ubicado en el Hato de Enmedio. Allí queremos que sea la nueva Villa Navideña. Se llamará Jardín Botánico Bicentenario.