Golden Globes 2019: Estos son todos los ganadores

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La ceremonia de la noche del 6 de enero de 2019 se llevó a cabo en el Beverly Hilton Hotel, localizado en la glamurosa localidad de Beverly Hills.



A continuación la lista completa de los ganadores de los Golden Globes 2019:

Mejor Película - Drama

Bohemian Rhapsody



Mejor actor principal en una película - Drama

Rami Malek, Bohemian Rhapsody



Mejor actriz principal en una película - Drama

Glenn Close, The Wife



Mejor actor principal una serie de TV - Comedia

Michael Douglas, The Kominsky Method



Mejor película animada

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Mejor actor principal en una serie de TV - Drama

Richard Madden, Bodyguard



Mejor serie de TV - Drama

The Americans (FX)



Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película hecha para la televisión

Ben Wishaw, A Very English Scandal



Mejor actriz principal en una miniserie o película hecha para la televisión

Patricia Arquette, Escape at Dannemora



Mejor banda sonora en una película

Justin Hurwitz, First Man



Mejor canción original en una película

"Shallow", A Star is Born



Mejor actriz de reparto en una película

Regina King, If Beale Street Could Talk



Mejor actriz principal en una serie de TV - Drama

Sandra Oh, Killing Eve



Mejor actor de reparto en una película

Mahershala Ali, Green Book



Mejor guión de cine

Green Book, Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie



Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película hecha para la televisión

Patricia Clarkson, Sharp Objects



Mejor actor principal en una película - Comedia

Christian Bale, Vice



Mejor película en lengua extranjera

Roma (México)



Mejor actor principal en una miniserie o película hecha para la televisión

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Mejor director de cine

Alfonso Cuarón, Roma



Mejor actriz principal en una serie de TV - Comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Mejor serie de TV - Comedia

The Kominsky Method (Netflix)



Mejor miniserie o película hecha para la televisión

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)



Mejor actriz principal en una película - Comedia

Olivia Colman, The Favourite



Mejor película - Musical o comedia

Green Book.