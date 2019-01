Seis equipos comenzarán el Clausura con deudas del 2018

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El torneo Clausura 2018-19 inicia este fin de semana y el tema económico sigue siendo el principal dolor de cabeza de los clubes de la LNP. Son seis los equipos que arrastran problemas financieros y tendrán que buscar opciones para cumplir con los compromisos pendientes.



Real de Minas, Honduras de El Progreso, Platense, Vida, Juticalpa y Marathón tienen cuentas por saldar con sus jugadores y algunos casos podrían terminar en el Tribunal Nacional Arbitral del Fútbol (TNAF).



Uno de los que más endeudado está es el Honduras de El Progreso. El conjunto de la Perla del Ulúa le quedó debiendo dos meses a sus jugadores y por eso la mayoría del plantel que jugó en el Apertura decidió dejar la institución. Frelys López, Edwin León, Raymundo Cálix, Javier Cruz y Dennis Ettiene se fueron sin cobrar. Los dirigentes ribereños le pagaron una parte al equipo antes de Navidad.



Más deudores

Real de Minas les debe dos meses a sus jugadores. Con el fin de bajarle al costo de su planilla, los Mineros separaron a diez futbolistas incluyendo a los mejor pagados (Esdras Padilla, Donaldo Morales, Irvin Reyna y Fredixon Elvir). Los dirigentes del recién ascendido quedaron en pagarle al equipo una parte en esta semana.



En el norte, el Platense también está en serios problemas económicos. “En Platense no están pagando, le deben a ciertos jugadores... Es un solo descontrol y los futbolistas están molestos porque son dos meses que deben. Con algunos compañeros llegaron a un acuerdo y para continuar les tuvieron que bajar el salario”, dijo un jugador que pidió no ser citado.



Mientras tanto que en Juticalpa hay problemas porque varios planean demandar al cuadro pampero por incumplimiento de salario. “Juticalpa era autosostenible en el primer torneo, pero ahora no” nos contó un ex jugador del Canechero.



Juticalpa y Real de Minas son los que peligran en el descenso aunque los olanchanos se reforzaron fuerte para el torneo. “Ese equipo es un espejismo nada más. A algunos les han pagado y a otros no. Hay jugadores que se fueron y les quedaron debiendo como a Woodrow West y James Cabezas. También se marcharon unos preparadores colombianos que ahora planean demandar al club porque no les pagaron. A Héctor Castellón solo le quieren pagar 15 días de los tres meses que le quedaron debiendo”, expresó una fuente.



Un Monstruo en apuros

En el Marathón le deben a ciertos jugadores. No obstante, Rolando Peña el vice presidente aseguró que el balance financiero no es cómodo, pero tampoco están en la ruina: “Es difícil o compleja, pero tampoco es que el equipo esté en una crisis profunda. Creo que hay que agradecer a los patrocinadores, en este caso al canal, que le dio un balón de oxígeno al equipo y eso nos ayuda a ir enmendando las cosas en la parte económica”, indicó.



El Vida es otro que está en rojo. Los jugadores del Cocotero se fueron a una huelga durante la pretemporada y amenazaron a los directivos con no entrenar. La deuda era de 22 días de entrenamiento del campeonato pasado. Los directivos se comprometieron a pagarles 10 días de salario.



El presidente de la Liga SalvaVida, Selim Canahuati opinó sobre la situación financiera de los equipos “por supuesto que hay preocupación, hasta en los equipos grandes hay inquietudes de naturaleza económica y aún así los clubes buscan la forma de superar esas dificultades”.



Sobre la difícil situación del benjamin Real de Minas, Canahuati indicó que “ellos expresaron que están tratando de contratar jugadores que les permitan salir de los últimos lugares y esperamos que traten de contar con nuevos patrocinadores”...



Y así está el panorama de los clubes que sufren problemas económicos, algo que lastimosamente ya es costumbre.