Santa Claus cumple sueños de los niños en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Misión cumplida! Santa Claus hizo su última parada de Navidad en Tegucigalpa.



Después de leer cada creativa y emotiva correspondencia que desde el Distrito Central le hicieron llegar los infantes capitalinos que aún creen en él, el viejecito bonachón se dio a la tarea de elegir a 150 peques, a quienes por una u otra razón sentía que debía cumplirles sus anhelos.



Esperada cita

Muy puntuales, ansiosos y algunos hasta con miedo acudieron al histórico inmueble del Correo Nacional del centro histórico de la capital en compañía de sus padres, abuelos y hermanos para disfrutar de una memorable y soleada mañana en donde los chiquitines recibieron con mucho amor sus obsequios.



“Me siento muy feliz porque una de las cosas que más me gusta es dar, estoy muy contento de ver tanto niño pendiente de mí”, expresó con su peculiar carcajada el gran señor del traje rojo y pronunciada barba blanca.



“Jo, jo jo. Me encantaron sus cartitas, los niños de Honduras siempre escriben unas cartas bien emotivas y piden cosas que no son ostentosas”, agregó Papá Noel.





Los hermanitos Zerón Cálix se mostraron muy contentos y satisfechos por los regalos que Santa Claus les otorgó.





Mientras el equipo de EL HERALDO ayudaba en el inmenso taller a preparar y colocar dentro de diversas cajas los regalos, la eficiente secretaria privada de Santa, María Elena Rodríguez, citó por medio de una llamada telefónica a los chiquitines que fueron seleccionados a través de sus coloridos escritos para que asistieran a recoger sus presentes.



Carritos, muñecas, rompecabezas, juegos de mesas, peluches, pelotas, figuras de acción, superhéroes y hasta pulceras fueron algunas de las peticiones que los niños realizaron al abuelo barbón del helado Polo Norte.



Solidaridad

La Asociación de las Damas Peruanas y del Mundo, Almacenes Xtra, Dowal School y Pizza House se convirtieron en extraordinarios duendes de Colacho, quienes con su incomparable solidaridad hicieron posible esta valiosa misión: dibujar sonrisas en los rostros infantiles en las fiestas navideñas.

La alegría y la timidez se apoderaron de los peques.





“Superbonito todo, estamos muy satisfechos con los regalos que trajo Santa. Le damos las gracias a él y también a diario EL HERALDO porque es algo muy especial y los niños están muy contentos”, expresó Nuvia Andrés, una madre de familia.



No hubo un momento en que la curiosidad no se apoderara de los pequeños, pues en todo el evento mostraron el deseo de acercarse de manera inmediata al viejito pascuero, quien conquistó a los invitados especiales desde su arribo por el Aeropuerto Internacional Toncontín.



Es así que EL HERALDO dice ¡misión cumplida! a través de la séptima edición de la loable campaña “Santa cumple sueños a los niños en Navidad”...