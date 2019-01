Trump insiste en el muro cuando el cierre entra en su tercera semana 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El presidente Donald Trump se mantuvo firme el domingo en su demanda de obtener miles de millones de dólares para financiar la construcción del muro en la frontera con México, que forzó al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ya entra en su tercera semana.



"Tenemos que construir el muro", dijo Trump a reporteros al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Camp David, mientras admitía que la valla puede ser de "acero en vez de hormigón".



"Es un tema de seguridad, es sobre la seguridad de nuestro país. No tenemos alternativa", siguió al señalar que puede invocar a la emergencia de poderes para conseguir la construcción de un muro sin la aprobación del Congreso.



"Puedo declarar emergencia nacional, dependiendo de lo que suceda en los próximos días".



La falta de acuerdo con los legisladores sobre la inclusión en el presupuesto federal de los fondos para ese muro mantiene parcialmente paralizado al gobierno de Estados Unidos desde el 22 de diciembre.

Unos 800.000 empleados federales fueron enviados a sus casas o trabajan sin paga, mientras que muchos contratistas del gobierno también están perdiendo sus cobros.



Las discusiones que buscan poner fin al llamado "shutdown" deben continuar este domingo, luego de que pláticas la víspera entre el vicepresidente, Mike Pence, y los dos líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, terminaran con escasos avances.



Trump indicó que no esperaba un avance este fin de semana, al señalar que habrá "conversaciones muy serias el lunes, martes y miércoles".

Varias instituciones están cerradas o funcionando a medio vapor ante la falta de presupuesto.







Acusaciones de estancamiento

Los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes, no parecen dispuestos a hacer concesiones al presidente sobre un muro que Pelosi calificó de "inmoralidad".



En un reflejo de la profunda división, la legisladora agregó en el programa "Sunday Morning" de CBS que algunas veces Trump da la impresión de que "no solo le gustaría cerrar el gobierno, construir un muro, sino que que abolir el Congreso, de tal manera que la única voz importante fuera la suya".

El jefe de personal de Trump, Mick Mulvaney, dijo el domingo a CNN que los negociadores demócratas parece que el sábado fueron a hablar "para entretenerse".



Pero tanto demócratas como republicanos han intentado culparse por el cierre del gobierno, un polémico ritual político casi único en el sistema estadounidense.



"Este 'shutdown' podría terminar mañana y también podría durar por mucho tiempo", dijo Trump. "Realmente depende de los demócratas", siguió.



Trump reiteró que muchos trabajadores federales están de "acuerdo al 100%" con sus demandas, mientras aseguró que tiene un "tremendo apoyo dentro del Partido Republicano".

A Trump no le importa

Construir un muro en los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump, quien ha equiparado a los migrantes con crimen, drogas y pandillas.



Mulvaney ha concluido que los demócratas "piensan que están ganando la batalla política y son vehementes porque creen que el presidente está pagando el costo político. Eso es lamentable".



Un líder demócrata involucrado en las negociaciones, el senador Dick Durbin, dijo que no puede "decir que estemos cerca (de la solución)", dijo a la CBS, "porque el presidente ha dejado claro que no le importa".



A medida que el impacto del cierre del gobierno se extiende, con reportes de que puede afectar a los subsidios de alimentos para los más pobres y el retorno de impuestos de los que mucha gente depende cada año, el presidente insiste en que los estadounidenses entienden su postura.



"Estoy seguro de que la gente que esta del lado receptor hará los ajustes, siempre lo hacen, y la gente entiende".



El "shutdown" ha dejado sin paga a los agentes de seguridad del transporte y a empleados del FBI.



El popular museo Smithsonian, a solo unos bloques de la Casa Blanca, se ha visto obligado a cerrar, mientras que parques nacionales tienen la basura acumulada y los baños sucios.