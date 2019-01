Rubilio Castillo viajó este domingo a China donde firmó con el Nantong Zhiyun

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Rubilio Castillo viajó este domingo para iniciar trabajos con el equipo de segunda división china Nantong Zhiyun con quien firmó por tres años.

El atacante dijo que no le preocupa perderse de la óptima de la H, "igual ni me convocaban", expresó.

"Estoy muy contento, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Vamos contentos a disfrutar de esta linda experiencia. Vamos a luchar por dejar en alto el nombre de nuestro país".



Castillo va contratado por tres años. "Tenía una cláusula firmada con Motagua, siempre fui agente libre y podía escoger un nuevo equipo en el exterior. Voy al Nantong Zhiyun y voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible".



"Firme por tres años y espero poder pasar las pruebas médicas. Sé que primeramente Dios me va a salir todo bien".



Román Rubilio aseguró que "desde que tuve aquel ofrecimiento de Grecia surgió esa opción de China y ahora tengo la posibilidad de irme. Vamos a darle lo mejor a mi familia y quiero tratar de crecer como futbolista. En México y EEUU no se pudo concretar nada. La oferta más real que tuve siempre fue de China. No oculto que hubo conversaciones con clubes de Costa Rica".



"Saprissa y otros equipos me llamaron, es lindo que se interesen en uno porque eso te dice que estás haciendo bien las cosas".

El gran pesar de Rubilio

Castillo es consciente de que si se va a China podría alejarse de la Selección Nacional y las futuras competencias. "Igual no me convocaban... Ahora van a tener la oportunidad de llamar a otro delantero. Lo importante es que mi familia esté bien... Si me llaman a la H es positivo, pero la verdad es que tomé la decisión luego de analizarlo con mi familia".



En cuanto a lo que sabe Rubilio de su nuevo club, indicó: "Es un equipo de segunda, queda en la costa y la ciudad tiene 7 millones de habitantes. Hay compatriotas que están en China y me han tendido la mano. Yo voy ilusionado".



"Muchas gracias por el apoyo, por la motivación. Motagua es mi casa y lo seguirá siendo, espero regresar. Espero que este 2019 sea de muchos éxitos para el club. Motagua tiene que pelear por el bicampeonato".



Rubilio no siente temor de que no pase las pruebas médicas por el problema congénito que tiene en el cartílago de su rodilla, en Grecia no quisieron aceptarlo pese a que el futbolista juega y golea sin ningún problema.

"El doctor Benítez me ayudó bastante, lo estuve visitando y por eso voy tranquilo. Voy a esforzarme por ayudar a mi nuevo equipo".