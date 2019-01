Olimpia y UPNFM empatan en partido amistoso en Amarateca 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días para que se ponga en marcha el torneo Clausura 2018-2019 de la Liga Nacional, los equipos siguen disputando partidos amistosos y Olimpia y UPNFM no dan tregua para llegar de la mejor manera.



Luego de haber jugado el sábado un partido amistoso, este domingo se enfrentaron los dos clubes en la cancha de entreno de los merengues en Amarateca y el compromiso quedó igualado 1-1.



Los goles del encuentro fueron anotados en la primera parte del partido. Primero abrió el marcador Elmer Güity, quien con un remate de larga distancia venció la meta de Celio Valladares a los 20 minutos y la igualdad no se hizo esperar, ya que a los 22 minutos Franco Güity venció a Donis Escober, luego que aprovechar un balón suelto en el área y remató potente de pierna derecha.



Los dos equipos en la segunda parte modificaron sus planteles para darle ritmo a sus jugadores y a pesar de algunas ocasiones de gol que se tuvieron, el marcador no se movió gracias a las intervenciones de los porteros Edrick Menjívar y José Mendoza.

Los Lobos de la UPNFM disputaron el sábado por la noche un partido amistoso ante el Broncos del Sur, donde lograron una victoria 3-0. Mientras que el Olimpia se midió al Real de Minas y no pasaron del empate 0-0.



Con este compromiso amistoso, ambos equipos cierra su preparación de partidos de pretemporada y se centrarán en su debut en el torneo de liga. Los merengues visitarán al Vida y los universitarios al Marathón.