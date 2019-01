Cuarón, Banderas, Ramírez y Cruz entre latinos en los Globos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Alfonso Cuarón por “Roma”, Antonio Banderas por “Genius: Picasso”, Lin-Manuel Miranda por “Mary Poppins Returns”, Édgar Ramírez y Penélope Cruz por “The Assassination of Gianni Versace”.

Son varios los artistas latinos que compiten el domingo en los Globos de Oro, y ninguno de ellos lo hace por primera ocasión.



El director mexicano, quien en 2014 se alzó con el premio a la mejor película por “Gravity”, encabeza esta lista con tres candidaturas que incluyen mejor película en lengua extranjera, en representación de México, además de mejor dirección y guion.



En la categoría de mejor actor en una película musical o de comedia figura Miranda por su papel de Jack en la secuela de Disney ''Mary Poppins Returns". El dramaturgo, compositor y actor de origen puertorriqueño ya había sido nominado a un Globo de Oro en el 2016, a mejor canción original por "How Far I'll Go" de la cinta animada “Moana”.

Los Globos de Oro reparten estatuillas a lo mejor del cine y la televisión. Entre los nominados latinos por producciones hechas para la pantalla chica están los astros españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz y el actor venezolano Édgar Ramírez, además de Daniel Brühl, nacido en Barcelona pero criado en Alemania.



Esta es la cuarta nominación a los Globos para Banderas, quien compite por el premio al mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV por su interpretación del pintor y escultor malagueño Pablo Picasso en “Genius: Picasso”, de National Geographic.



Ambos se disputarán el premio con Darren Criss (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”), Benedict Cumberbatch (“Patrick Melrose”) y Hugh Grant (“A Very English Scandal”).



También por “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” fueron postulados a mejor actor y actriz de reparto Édgar Ramírez y Penélope Cruz, él por su interpretación del renombrado diseñador de moda italiano y ella como Donatella, su hermana y heredera.

Esta es la segunda postulación para Ramírez, quien en 2011 fue nominado por su trabajo estelar en “Carlos”, mientras que Cruz ya suma cuatro candidaturas.