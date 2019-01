El grotesto mensaje de Franck Ribery, del Bayern Múnich, en las redes sociales

BERLÍN, ALEMANIA.-¡El rey del contragolpe... y de los excesos! Franck Ribery nuevamente está en el ojo de la tormenta tras publicar un video en sus redes sociales donde se le ve pidiendo un filete cubierto con láminas de oro en un restaurante.

La publicación del video de Ribery desencadenó una serie de comentarios y especulaciones de algunos medios sobre el precio de la comida, a los que Ribery respondió con insultos.



Según el diario alemán Bild, el vídeo fue grabado en Dubái.



Numerosos medios publicaron que el futbolista había pagado 1,200 euros por ese trozo de carne. Otros internautas puntualizaron que eran realmente 1,200 dirhams emiratíes, el equivalente a unos 286 euros.



Ribery explotó ante las críticas: "Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado: follaros a vuestras madres, a vuestras abuelas y a vuestro árbol genealógico", se pudo leer en el Twitter del veterano jugador.



"No os debo nada, mi éxito es ante todo gracias a Dios", continúa, "a mí, a mis familiares y a los que creyeron en mí, los demás sólo erais piedras en mis zapatos".

Aquí el video de la polémica que generó insultos:

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother ???? #SaltBae #fr7? #ELHAMDOULILLAH??♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq