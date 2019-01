La "Elevada multa" del Bayern a Ribery por insultos y excesos en las redes 

BERLÍN, ALEMANIA.- El francés Franck Ribery, de 35 años, volvió a copar las portadas por sus 'logros' extradeportivos, después de haber recibido una "elevada multa" por su club, el Bayern de Múnich, por insultas a sus críticos en las redes sociales.



El sábado, el delantero del Bayern, ídolo del club y de los hinchas bávaros desde hace más de once años, respondió a los violentos ataques que recibió en las redes sociales tras publicar un video donde se le ve pidiendo un filete cubierto con láminas de oro en un restaurante.



Pero su respuesta fue ofensiva, injuriosa y vulgar, según el propio club germano.



"Hablé mucho con Franck y le hice saber que le impondríamos una elevada multa. Lo aceptó", declaró este domingo el director deportivo del Bayern Hasan Salihamidzic a los periodistas que acompañan al equipo en Qatar.



"Ha utilizado palabras que nosotros, el Bayern de Múnich, no podemos aceptar y que Franck no puede utilizar, por ser modelo y jugador del Bayern", añadió Salihamidzic, que no reveló el monto de la multa.

El dirigente, no obstante, recordó que el jugador trató de defenderse de las críticas recibidas: "Franck fue insultado e injuriado. Y no sólo Franck, sino también su mujer embarazada, su hijo y su madre, que actualmente está siendo operada en un hospital. Franck quiso defenderse y defender a su familia".



"Todo el mundo tiene derecho a hacerlo y yo le apoyo por ello, pero desafortunadamente perdió completamente el control", criticó Salihamidzic.



La prensa pide su expulsión

Para varios medios alemanes, la multa impuesta por el Bayern no es suficiente ante la gravedad de los insultos del jugador.



"El club debe suspender a Ribery", reclama en su portada digital del domingo el diario Bild.



"Ribery no debe volver a jugar un partido con el Bayern", coincide en su editorial T-Online. "Si los dirigentes se aferran a los valores del club, sólo quedaría una posibilidad", añadió este medio en referencia a la posibilidad de expulsar a un jugador que acaba contrato a final de temporada.