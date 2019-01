Kevin Álvarez sobre su salida al extranjero: "Las posibilidades son sumamente altas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Mientras el Olimpia realizaba el partido amistoso ante el Real de Minas en Amarateca, el lateral derecho Kevin Álvarez llegó al lugar a saludar a sus excompañeros y aprovechó para dialogar con el técnico Manuel Keosseián.



Luego de hablar con el estratega uruguayo y con sus amigos, Álvarez aprovechó para hablar sobre su situación actual y lo que le espera de su carrera.



¿Qué significa esta visita al Olimpia?

Si, andaba saludando a los compañeros, a los profesores, ya que uno debe de regresar bien a donde lo trataron bien. Aún no me he ido del país como para cerrar puertas.



¿Manolo mencionó que había posibilidad que te quedes en el equipo?

No me descarto del plantel si el profe cuenta conmigo, pero vamos hablar con la directiva para ver que pasa, pero la prioridad es ir al extranjero y las posibilidades son sumamente altas. Si no se logra concretar, la primero opción es el Olimpia y sudo la camisa como se debe.



¿De dónde son las ofertas que tienes?

Por ahí lo manejo perfil bajo, son varias, pero hasta que nada esté concreto no puedo sacar nada a la prensa. Primeramente Dios y se den las cosas como pensamos para el bien de mi carrera y de mi familia.



¿Cuándo tiene pensado tener definido tu futuro?

Lunes o martes tengo definido para donde iría.



¿Qué continente es?

Las posibilidades más altas es que milite en el continente europeo, pero si por ahí no se da, siempre la mira está en el exterior. Vamos a esperar cual es la voluntad de Dios.



¿Estás muy cerca de lograrlo?

Si, estoy muy cerca. Creo que el torneo que hice fue muy bueno y dentro del plantel el único que me superó fue Menjívar y en el once de la liga fue el que más jugué. Estoy agradecido con Dios por ese torneo que hice.



¿Quién te está ayudando en este tema de salir al extranjero?

Son varias personas que me están buscando una oportunidad en el exterior. Ahí el que me traiga una mejor oferta y la que me parezca lo voy analizar con la familia.



¿Sientes que es el momento para que salgas al extranjero?

Creo que aquí mentiroso sería si le preguntas a Wilson Palacios que cuando se fue para Europa estaba preparado. Creo que uno va con la mentalidad de aprender, crecer y aportar lo que uno sabe. Esto es fútbol y cada día se aprende algo nuevo.



¿Qué tantas ofertas tienes?

Ahí están. De nada me serviría salir del país por decir que estoy en el exterior, sino voy a ir a pelear un puesto, es es lo que pienso, no solo ir por el dinero si no va ser feliz. Uno debe analizar donde va tener mayor oportunidad y estando afuera se da un salto de calidad.



¿Pero son equipos de primera o segunda división?

Son equipos de primera.



¿Lunes o martes dejas todo claro?

Si, sin los días que podemos cerrar la negociación con un equipo o con otro.



¿Ya tienes la maleta lista para irte?

Esos son los días que están para definir las cosas. La maleta está para volar o sea para regresar al club.



¿Qué hablaste con Manolo?

Él cuenta conmigo hasta que no tenga nada definido. Estoy agradecido y con toda esa gente que me ve en la calle y si por ellos fuera me quedaría en el club.



¿Te sorprendió la salida de Espíndola?

Si, para mí fue inmerecida, fue un jugador que dio bastante, todo por la camiseta y tiene mi respeto. Pero hay que respetar las decisiones y nosotros somos jugadores y acatamos ordenes de la directiva o del profesor. Le deseo éxitos y ojalá que le vaya bien.