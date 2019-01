Olimpia empata 0-0 en amistoso ante Real de Minas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los equipos de la Liga Nacional continúan con su agenda de preparación y los juegos amistosos son una de sus prioridades. Esta mañana Olimpia y Real de Minas se enfrentaron en la cancha de Amarateca e igualaron 0-0.



El Olimpia con la presencia del técnico Manuel Keosseián dividió el equipo en dos grupos para este amistoso. El primer once que utilizó: Erick Menjívar en la zona defensiva: Maylor Núñez, Ever Alvarado, Elvin Casildo y Axel Gómez. Mientras que en el mediocampo salió con: Jorge Álvarez, José Pinto, Elmer Güity y Jonathan Paz y en el ataque: Jerry Bengtson y Júnior Lacayo.



La dupla en la ofensiva demostró entendimiento en las acciones y crearon varias acciones de peligro. Una de ellas fue entre Jerry Bengtson y Mario Pinto que terminó en gol, pero fue anulado por posición adelantada.



En la segunda parte, Manolo Keosseián cambio el equipo por completo: Donis Escober en el marco y en la zona baja: John Paul Suazo, José García, Dabirson Castillo y Alejandro Reyes. Mientras que los volantes: German Mejía, Deybi Flores, Edwin Rodríguez y Carlos Will Mejía y en la ofensiva Rony Martínez y Jorge Benguché.



En la segunda parte el equipo que dirige Raúl Cáceres tuvo mayor oportunidades que abrir el marcador, pero no fueron certeros a la hora de estar frente al marco de Donis Escober.



Otros de los jugadores que vio acción en la segunda parte fue Marcelo Canales, quien ingresó de cambio por Edwin Rodríguez. Los que no sumaron minutos en este partido fueron: Wilson Palacios, Jairo Róchez, Carlos Pineda y el argentino Emiliano Bonfigli.