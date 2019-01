Anuel AA y Karol G publican adelanto de su nuevo dueto "Secreto"

View this post on Instagram

Toda mi vida siempre soñé con venir pa Colombia y ya gracias a Dios se me hizo mi sueño realidad!!!!!!!! A toda esa gente de MEDALLO los amo, me dieron un cariño y un amor bien hp!!!!!!! ?❤ #SECRETO - @anuel_2blea @karolg ?????? @felipeorvi #RealHastaLaMuerte #LosIntocables #Enero15