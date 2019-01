Diego Vazquez: Si salen Rubilio y Estupiñan tendríamos que fichar un delantero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estratega de Motagua, Diego Vazquez, dio declaraciones este viernes donde aclaró la situación de varios jugadores de la plantilla, entre ellos Wilmer Crisanto y Frelys López quien se encuentra en pretemporada con el equipo.



"El caso de López es que apareció que tenía contrato y no he hablado bien ese tema, si tiene contrato con el Honduras habría que cumplirlo. El muchacho nos manifestó que hace más de tres meses que no le pagaban y que solo le restan seis meses de contrato en el Honduras y por eso aceptamos que viniera a entrenar".





Vazquez afirmó que les gustaría incorporar a Frelys al equipo, y más si ocurre la salida del goleador Rubilio Castillo al extranjero.



"Es un jugador interesante y si está libre es bueno, pero vamos a ver cómo está su situación con el Honduras y si se puede lo haremos, sino hay que respetar. Lo de Rubilio seguramente esta semana se va a definir para ver si se concreta una propuesta que tiene".



Con respecto a la situación de Javier Estupiñan dijo, "Hay que ver. No estamos esperando nada. Fue un jugador importante para nosotros y vamos a ver si lo renovamos o no, pero esta semana lo vamos a definir".



Diego no escondió que por ahora no está interesado en fichar ningún jugador, sin embargo aclaró que si sale Rubilio Castillo tendrían que reforzar el ataque.



"Si sale lo de Rubilio Castillo y Javier Estupiñán, que se le terminó el contrato, sería un delantero pero no es nada seguro. Estamos trabajando y si se concreta será en esa posición", dijo.

También se refirió al tema de la solicitud de la UPN y el Real de Minas al pedir jugadores para el inicio del Torneo Clausura 2018-2019.



"Lo que pasa es que a nosotros nos miran como si tuviéramos un plantel de 40 jugadores y solo tenemos 16 o 17 futbolistas, más los cinco de la Sub-20, es un plantel reducido. No estamos para abastecer a todos los equipos. Si miran el plantel de jugadores de primera no llegamos ni a 18, sacando los cinco sub-20 quedamos reducidos y no estamos para prestar a nadie", concluyó.