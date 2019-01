Al menos siete muertos deja choque y derrame de combustible en Florida  

FORT LAUDERDALE, FLORIDA.-Dos camiones de carga y dos vehículos de pasajeros chocaron y derramaron diésel sobre una carretera de Florida, desatándose un enorme incendio en el que murieron siete personas, informaron autoridades.



El choque ocurrió en la carretera interestatal 75, aproximadamente a 1,6 kilómetros (una milla) al sur de Alachua, cerca de Gainesville. El fuego comenzó tras el derrame de unos 190 litros (50 galones) de diésel.



Varias personas fueron trasladadas a un hospital, algunas en condición crítica, reportó el periódico Gainesville Sun. En un principio las autoridades indicaron que fallecieron seis individuos, pero más tarde revelaron que había un muerto más.



Los equipos de emergencia apagaron el fuego, y señalaron que habían abierto una investigación por homicidio, aunque no explicaron por qué. La intensidad de las llamas fue tal que se dañaron partes de la carretera, dijeron las autoridades.



En una entrevista telefónica con The Associated Press, un portavoz de la Patrulla de Caminos de Florida señaló que sus prioridades son investigar a fondo e identificar a los muertos.



“Habrá familias a las que sea necesario notificar que sus seres queridos perecieron”, dijo el teniente Patrick Riordan.



Se desconoce si las víctimas murieron en el choque o en el incendio, el cual dificultará la identificación de los cadáveres.



Fue necesario cerrar la carretera en ambas direcciones, lo que generó un enorme embotellamiento. El choque ocurrió en los carriles con rumbo norte, pero los que van al sur estuvieron cerrados horas para que los vehículos de emergencia pudieran ingresar, indicó la policía del condado de Alachua en un tuit.



La magnitud del percance “requirió un esfuerzo máximo”, agregó.



Las autoridades reabrieron los carriles al norte alrededor de las 8 de la noche, pero señalaron que los que van al sur estarían cerrados hasta el día siguiente.



Un helicóptero arribó para buscar heridos que podrían estar entre los árboles adyacentes al lugar del siniestro.