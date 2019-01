Globos de Oro: Oh y Samberg quieren un tono más ligero  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -La actriz Sandra Oh quiere darle un tono más ligero a los Globos de Oro después de que la premiación del año pasado fuera bastante seria al centrarse en el movimiento "MeToo".



Oh dijo el miércoles que ella y el coanfitrión Andy Samberg darán un “momento de alegría” en la 76ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el domingo por la noche. Ella y Samberg hicieron dupla como maestros de ceremonia durante un set cómico en los Emmy el año pasado cuando Oh rompió el sobre de los ganadores, en referencia a la confusión de los Oscar de 2017 con "La La Land", después ambos unieron la tarjeta y anunciaran al ganador.



“Permítanos tener un momento de alegría”, dijo Oh, quien es la favorita para ganar un Globo de Oro a mejor actriz por su papel en la serie de drama "Killing Eve". “Cuando Andy y yo estábamos hablando sobre el sentimiento que queremos transmitir y en el que realmente nos queremos enfocar, es simplemente tener un momento de alegría. Honestamente quién estará entre ese público, los nominados de este año, me emocionan tremendamente, especialmente por la diversidad que habrá en esa sala”.



La presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood Meher Tatna calificó la ceremonia del año pasado como un momento importante para la televisión y la industria cinematográfica cuando muchos se vistieron de negro en solidaridad con las víctimas de acoso sexual. Oprah Winfrey también tuvo un apasionado discurso elogiando a las mujeres por denunciar sus historias de contra el abuso sexual como parte del movimiento "MeToo".



Dijo que los premios del domingo podrían no tener tanta carga política como el año pasado, pero la ceremonia usará su plataforma para honrar a Carol Burnett y a Jeff Bridges con premios a la trayectoria.



Burnett, de 85 años, quien ha ganado cinco Globos de oro, recibirá el primer premio Carol Burnett, un nuevo galardón dedicado a la televisión. Bridges, de 69 años, quien ganó un Globo en 2010, será honrado con el premio Cecil B. DeMille dedicado al cine.



Tatna espera que los Golden Globes puedan regresar a sus raíces como "la fiesta del año" al dar a los asistentes la oportunidad de “escapar de la realidad”. Los premios son famosos por ser un espacio para la celebración, con todo y champán, así como por permitir a los asistentes pasar un buen rato.



“Creo que vi a Sandra decir algo sobre no hacer los discursos de los anfitriones demasiado políticos”, dijo Tatna. "Creo que todos están cansados de la política y quizá por una noche nos podemos divertir y no preocuparnos sobre el estado del mundo”.