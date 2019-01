Tony Hernández solicita a Estados Unidos defenderse en libertad

Hoy a las 3:00 de la tarde, la Corte definirá si admite o no la petición del abogado Manuel Retureta o en su defecto la rechaza como lo pide la Fiscalía. Foto EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La defensa legal del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado solicitó a la justicia de Estados Unidos que se le impongan medidas distintas a la prisión para que pueda defenderse en libertad.

La petición ingresó el pasado miércoles 2 de enero a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según indican documentos judiciales a los que tuvo acceso EL HERALDO.

El abogado Manuel Retureta explica que Hernández es una persona prominente en Honduras, pero al mismo tiempo no es rico ni violento y que tiene recursos limitados, por lo que no financiaría una vida como fugitivo, y no ha sido acusado de actos violentos.

Por lo tanto, hay razones y condiciones de liberación tecnológicamente efectivas, suficientes para asegurar que Hernández, hermano del presidente Juan Orlando, aparezca cuando sea requerido, dijo.

En ese sentido, propone las medidas distintas a la prisión como arresto domiciliario, monitorización electrónica por GPS y un bono de reconocimiento personal o fianza, ordenada por el Tribunal.

“Estas condiciones son más que suficientes para asegurar la aparición del señor Hernández”, señala el documento.

Además, que Hernández no tiene antecedentes penales, o hay indicios de riqueza o ejemplos de enriquecimiento injusto.

El abogado defensor puso ejemplos de casos similares o peores en los que los acusados tuvieron medidas cautelares antes de llegar al juicio.

El abogado incluso menciona el caso del empresario sampedrano Yani Rosenthal como un antecedente en que se dieron medidas de libertad. “Podemos aprender (de) esos hechos mediante una simple revisión de propio alegato del gobierno (de Estados Unidos) en el caso Rosenthal”, dice.

La Fiscalía rechaza

La Fiscalía de Estados Unidos por su parte alegó en un documento presentado ante el juez que en este caso no existen condiciones para que el acusado se defienda en libertad.

“Durante más de una década, el acusado abusó de su privilegio y poder para enriquecerse mediante la distribución de grandes cantidades de cocaína.

En octubre de 2016 viajó audazmente a Estados Unidos para negar categóricamente y falsamente cualquier delito cometido”, asegura el documento que consta de 13 páginas.

A eso se le suma que Hernández está arrestado y enfrenta cargos que conllevan una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

“La solicitud debe ser rechazada rápidamente porque no hay condiciones y representaría un importante riesgo de fuga y el peligro para la comunidad. Él debe ser detenido en espera de juicio”, señala el documento.

Hoy a las 3:00 de la tarde, la Corte definirá si admite o no la petición del abogado Manuel Retureta o en su defecto la rechaza como lo pide la Fiscalía.

En el documento arguyeron que Tony Hernández participó en todas las facetas del tráfico de drogas, al grado que en el documento se encuentra adjunta una fotografía de un kilogramo de cocaína con las iniciales “TH”.

Otra de las pruebas son dos fotografías de Tony Hernández durante una reunión con el narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera, cabecilla del cartel de los Cachiros, en febrero de 2014.

Durante el encuentro, el cachiro pagó 50 mil dólares a Hernández, según la Fiscalía, para agilizar el pago de unos contratos que sus empresas mantenían con el gobierno de Honduras.

Los fiscales no confían en Hernández porque en una sesión con agentes de la DEA en 2016 negó que dio asistencia y que se reunió con poderosos narcotraficantes, pero cuando fue detenido en noviembre pasado cambió su versión.

Detención

En el documento se detallan nuevos elementos de la detención del exdiputado nacionalista.

El 19 de noviembre, Hernández ingresó a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami y tomó un vuelo que lo llevó a Houston, Texas.

Los documentos indican que él iba acompañado de otra persona aún no identificada y que fue arrestado mientras regresaba de Houston a Miami. El acompañante dijo a la policía en el aeropuerto que había escuchado rumores de que el acusado era un narcotraficante.

Aseveró que habían viajado a Houston para reunirse con otra persona y que habían viajado a Nebraska para inspeccionar un vehículo para una posible compra.

Mientras fue arrestado, Tony Hernández accedió a que se verificara su teléfono celular, en el que se pudieron comprobar ubicaciones en Honduras, México y Colombia.



Incluso a los agentes les llamó la atención un número celular que está guardado en el teléfono de Tony, que fue identificado como sospechoso.

Pero cuando se le consultó sobre ese número dijo que se trataba de un enlace del gobierno relacionado con la construcción de carreteras.

Los detectives encontraron varias fotografías de armas de grueso calibre guardadas en los dos teléfonos del hondureño.

Cuando Tony Hernández fue arrestado poseía, entre otras cosas, el pasaporte privado hondureño con el que solía viajar a Estados Unidos y un pasaporte diplomático hondureño también emitido en su nombre.

Además, al menos seis tarjetas bancarias asociadas con instituciones financieras extranjeras que se emitieron en su nombre.

Se le encontraron ocho licencias de armas de fuego de Honduras, algunas de las cuales fueron emitidas en su nombre y otras a nombre de otra persona.

El excongresista participó voluntariamente en una entrevista realizada por la policía en la cual admitió, en parte, que tenía que viajar a Houston para reunirse con una persona no identificada.

Pero estableció que el motivo del viaje era reunirse con funcionarios de la compañía mexicana Tradeco que querían invertir en Honduras.

Hernández estableció que él había discutido la presentación a un ministro hondureño para facilitar un acuerdo o la presentación o un asociado a un ministro en Honduras que podría facilitar un acuerdo.

